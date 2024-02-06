У Чорному морі знищено важливий об’єкт РФ – ССО провели спецоперацію Цитадель

Сили спецоперацій ЗСУ провели біля узбережжя тимчасово окупованого Криму надскладну та ефективну спецоперацію Цитадель, внаслідок якої було підірвано радіолокаційну станцію РФ та захоплено важливе обладнання.

На оприлюднених кадрах бійці ССО висаджуються на видобувній платформі, захопленій росіянами, яку вони використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва Mohajer-6.

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Йдеться про обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.

Цей безпілотник окупанти використовували для розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури Півдня України.

На цій платформі також працювала радіолокаційна станція виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) Нева-Б. За допомогою цієї РЛС окупанти контролювали ситуацію у північно-західній частині Чорного моря.

Деталі спецоперації Цитадель

Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.

Група 73-го морського центру ССО після ретельного планування та підготовки вночі на човнах впритул наблизилася до видобувної платформи.

Після спеціальних дій та зачистки об’єкт було заміновано.

Бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала цілі.

В результаті успішної спецоперації захоплено важливе обладнання РФ та підірвано щоглу з антеною.

Це забезпечить безпечніше пересування кораблів та обмежить можливості окупантів у північно-західній частині Чорного моря.

Фото: скрін відео

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