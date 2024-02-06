Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Ми рекомендуємо
Електронний кабінет призовника: юристка розповіла, коли та як вони можуть запрацювати
Alyona Alyona & Jerry Heil їдуть на Євробачення-2024 від України
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Чорному морі знищено важливий об’єкт РФ – ССО провели спецоперацію Цитадель

спецоперація Цитадель

Сили спецоперацій ЗСУ провели біля узбережжя тимчасово окупованого Криму надскладну та ефективну спецоперацію Цитадель, внаслідок якої було підірвано радіолокаційну станцію РФ та захоплено важливе обладнання.

На оприлюднених кадрах бійці ССО висаджуються на видобувній платформі, захопленій росіянами, яку вони використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва Mohajer-6.

Зараз дивляться

Йдеться про обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.

Цей безпілотник окупанти використовували для розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури Півдня України.

На цій платформі також працювала радіолокаційна станція виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) Нева-Б. За допомогою цієї РЛС окупанти контролювали ситуацію у північно-західній частині Чорного моря.

Деталі спецоперації Цитадель

Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.

Група 73-го морського центру ССО після ретельного планування та підготовки вночі на човнах впритул наблизилася до видобувної платформи.

Після спеціальних дій та зачистки об’єкт було заміновано.

Бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала цілі.

В результаті успішної спецоперації захоплено важливе обладнання РФ та підірвано щоглу з антеною.

Це забезпечить безпечніше пересування кораблів та обмежить можливості окупантів у північно-західній частині Чорного моря.

Читайте також
Чекати не довго: Неїжпапа анонсував знищення Кримського мосту до кінця року
Олексій Неїжпапа

Фото: скрін відео

Війна в Україні, Вибух, Дрони, ЗСУ, Крим, Російська агресія, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Лубінець зробив заяву щодо законопроєкту про мобілізацію 10449 після термінової наради з Умєровим
У Чорному морі знищено важливий об’єкт РФ – ССО провели спецоперацію Цитадель
Leopard, ППО Skynex і снаряди: що передасть Rheinmetall протягом двох років ЗСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні: Чернєв пояснив, чи може Рада підтримати законопроєкт у першому читанні
У Чорному морі знищено важливий об’єкт РФ – ССО провели спецоперацію Цитадель
Baykar, що виробляє БпЛА Bayraktar, розпочала будівництво заводу в Україні
Bayraktar TB2

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь