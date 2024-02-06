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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

За ликвидацией Кивы, Татарского и других врагов Украины стоит СБУ — источники

СБУ
Фото: Depositphotos

СБУ Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора “ЛНР” Сергея Горенко, депутата-террориста той же “ЛНР” Олега Попова и еще ряда врагов Украины.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV, комментируя видео с уникальными кадрами спецопераций, которые обнародовал Telegram-канал Кровна Помста.

— Громкие ликвидации предателей и военных преступников, которые происходили после 24 февраля 2022 года, являются делом рук СБУ. Судя по озвученным в ролике деталям, информатор Кровна Помста хорошо знаком со всеми аспектами подготовки и проведения этих спецопераций, — говорится в сообщении.

Отравление Сальдо и покушение на других предателей Украины

СБУ активно “работала” на Запорожском и Херсонском направлениях против предателей, преступников и коллаборационистов, которые возглавляли оккупационные органы власти и причастны к пыткам и убийствам украинцев.

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— СБУ выдает билеты на горячий диско-денс Кобзона настоящим негодяям, военным преступникам, убийцам и палачам украинского народа, различным предателям, террористам и коллаборационистам. Потому что, как сказал глава СБУ Василий Малюк, смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам, — отмечает информатор.

В видео отмечается, что сотрудники СБУ также стоят за отравлением “губернатора” Херсонщины Владимира Сальдо, покушением на украинофоба и предателя Олега Царева, террориста и убийцу Захара Прилепина, “министра внутренних дел ЛНР” Игоря Корнета.

Наши источники подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из направлений работы Службы безопасности.

— Все эти военные преступники, убийцы, прислужники россиян являются абсолютно законными целями. Потому что они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые оккупанты совершают на захваченных украинских территориях, — отметил источник в СБУ.

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