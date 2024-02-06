За ліквідацією Киви, Татарського та інших ворогів України стоїть СБУ – джерела

СБУ України причетна до ліквідації зрадника Іллі Киви, російського терориста й пропагандиста Владлена Татарського, генпрокурора “ЛНР” Сергія Горенка, депутата-терориста тієї ж “ЛНР” Олега Попова та ще низки ворогів України.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV, коментуючи відео з унікальними кадрами спецоперацій, які оприлюднив Telegram-канал Кровна Помста.

– Гучні ліквідації зрадників і воєнних злочинців, які відбувалися після 24 лютого 2022 року, є справою рук СБУ. Судячи з озвучених в ролику деталей, інформатор добре обізнаний із усіма аспектами підготовки та проведення цих спецоперацій, – йдеться у повідомленні.

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Отруєння Сальдо та замах на інших зрадників

СБУ активно “працювала” на Запорізькому та Херсонському напрямках проти зрадників, злочинців та колаборантів, які очолювали окупаційні органи влади та причетні до катувань та вбивств українців.

– СБУ видає квитки на гарячий диско-денс Кобзона справжнім негідникам, воєнним злочинцям, вбивцям і катам українського народу, різним зрадникам, терористам та колаборантам. Бо, як сказав голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам, – зазначає інформатор.

У відео зазначається, що співробітники СБУ також стоять за отруєнням “губернатора” Херсонщини Володимира Сальдо, замахом на українофоба та зрадника Олега Царьова, терориста та вбивцю Захара Прилєпіна, “міністра внутрішніх справ ЛНР” Ігоря Корнета.

Наші джерела підтверджують, що спецоперації з ліквідації ворогів України є одним з напрямків роботи Служби безпеки.

– Всі ці воєнні злочинці, вбивці, прислужники росіян є абсолютно законними цілями. Тому що вони відповідають за масові вбивства, терор і репресії, які окупанти вчиняють на захоплених українських територіях, — зазначило джерело в СБУ.

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