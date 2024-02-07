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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Мобилизация аспирантов и студентов 2024: изменения нового законопроекта 10449

студент
Фото: Getty Images

Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, аспиранты, которые получают образование на условиях контракта, подлежат призыву на время мобилизации.

Законопроект № 10449 Кабинет министров вчера внес в Верховную Раду.

В предыдущей версии законопроекта отмечалось, что призыву на военную службу в особый период не подлежат соискатели:

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  • профессионального и профессионально-технического образования;
  • профессионального предвысшего и высшего образования;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам образования;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;
  • педагогические работники заведений профессионального, профессионально-технического образования, заведений общего среднего образования при условии, что они там работают.

Мобилизация аспирантов

Мобилизация аспирантов в обновленном законопроекте № 10449 предусмотрена для тех, кто учится по контракту. То есть могут мобилизовать аспирантов, которые получают образование за счет физических и юридических лиц на условиях контракта.

В новой редакции документа отмечается, что мобилизации в особый период не подлежат соискатели: профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования; а также докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Мобилизация аспирантов и студентов: какие изменения предусмотрены в законопроекте №10449

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Мобилизация студентов

Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для: соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше ранее полученного.

Порядок получения уровней образования указан в ст. 10 II раздела закона Украины об образовании.

Отсрочка от прохождения базовой военной службы

Отсрочка предоставляется призывникам, которые:

  • признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья;
  • учатся в учреждениях общего среднего образования III степени; профессионального, профессионально-технического образования, профессионального предвысшего или высшего образования; в учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения; в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения 24-летнего возраста);
  • выбрали соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);
  • имеют право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (перечень в ч. 12 ст. 26 этого закона).
Мобилизация аспирантов и студентов: какие изменения предусмотрены в законопроекте №10449

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Заметим, что в Украине планируют отменить срочную военную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку.

Что касается службы женщин, то в правительственном законопроекте отмечается, что украинские женщины могут служить только при добровольном согласии.

Война в Украине, Верховна Рада, Мобилизация, студенти
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