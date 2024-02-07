Мобилизация аспирантов и студентов 2024: изменения нового законопроекта 10449
Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, аспиранты, которые получают образование на условиях контракта, подлежат призыву на время мобилизации.
Законопроект № 10449 Кабинет министров вчера внес в Верховную Раду.
В предыдущей версии законопроекта отмечалось, что призыву на военную службу в особый период не подлежат соискатели:
- профессионального и профессионально-технического образования;
- профессионального предвысшего и высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам образования;
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;
- педагогические работники заведений профессионального, профессионально-технического образования, заведений общего среднего образования при условии, что они там работают.
Мобилизация аспирантов
Мобилизация аспирантов в обновленном законопроекте № 10449 предусмотрена для тех, кто учится по контракту. То есть могут мобилизовать аспирантов, которые получают образование за счет физических и юридических лиц на условиях контракта.
В новой редакции документа отмечается, что мобилизации в особый период не подлежат соискатели: профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования; а также докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.
Мобилизация студентов
Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для: соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше ранее полученного.
Порядок получения уровней образования указан в ст. 10 II раздела закона Украины об образовании.
Отсрочка от прохождения базовой военной службы
Отсрочка предоставляется призывникам, которые:
- признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья;
- учатся в учреждениях общего среднего образования III степени; профессионального, профессионально-технического образования, профессионального предвысшего или высшего образования; в учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения; в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения 24-летнего возраста);
- выбрали соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);
- имеют право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (перечень в ч. 12 ст. 26 этого закона).
Заметим, что в Украине планируют отменить срочную военную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку.
Что касается службы женщин, то в правительственном законопроекте отмечается, что украинские женщины могут служить только при добровольном согласии.