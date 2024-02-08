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Миллион БпЛА точно будет: Федоров о производстве дронов и создании украинского Ланцета

Миллион БпЛА точно будет: Федоров о производстве дронов и создании украинского Ланцета
Фото: Getty Images

Украина готовится расширять объемы производства беспилотных летательных аппаратов, в том числе производя дроны по аналогу российских БпЛА Ланцет.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Forbes.

По его словами, сегодня проект Армия дронов превращается из бренда в институцию.

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— Это продолжение проекта. Наша вера и поддержка БпЛА и military-tech привели к тому, что конкретные действия превращаются в отдельный род войск. Это одно из самых важных решений за последнее время, — сказал он.

Федоров решил не рассказывать подробности проекта, но сказал, что “все будет супер”.

— Теперь это будет влиять на объем производства. Эта организационная структура будет собирать фидбек со всего поля боя в режиме реального времени. Производство будет точно увеличиваться. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось фактически в 120 раз. Сейчас идет активное заключение контрактов. Миллион БпЛА точно будет. По поводу типов и видов комментировать не буду. Это сенситивная информация, — сказал он.

Министр цифровой трансформации подчеркнул, что важным вопросом остается запуск компаний, производящих образцы украинских Ланцетов.

— У нас большое количество коптеров в радиусе до 20 км. Однако нам нужно поражать цели на расстоянии до 40 км. Дроны типа Ланцет достаточно высокотехнологичны, — объяснил он.

Михаил Федоров говорит, что потребовалось полгода для того, чтобы разогнать рынок в этом направлении.

— Сейчас мы тестируем продукты. В ближайшие недели решится судьба контрактов по дронам типа Ланцет. Уже есть боевые приложения, но пока единичные. Мне сложно назвать конкретные даты. В течение двух месяцев информация, как горят российские танки, начнет появляться в их пабликах, — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о разработке БпЛА Перун, который должен был стать аналогом российских дронов Ланцет. Пока неизвестно, говорил ли Федоров о дронах Перун, или речь идет о других беспилотниках.

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Источник: Forbes
безпілотник, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Михайло Федоров
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