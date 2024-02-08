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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Мільйон БпЛА точно буде: Федоров про виробництво дронів і створення українського Ланцета

Мільйон БпЛА точно буде: Федоров про виробництво дронів і створення українського Ланцета
Фото: Getty Images

Україна готується розширювати обсяги виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема виробляючи дрони за аналогом російських БпЛА Ланцет.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

За його словами, сьогодні проєкт Армія дронів перетворюється з бренду на інституцію.

Зараз дивляться

– Це продовження проєкту. Наша віра і підтримка БпЛА і military-tech призвели до того, що конкретні дії перетворюються на окремий рід військ. Це одне з найважливіших рішень за останній час, – сказав він.

Федоров вирішив не розповідати подробиці проєкту, але сказав, що “все буде супер”.

– Тепер це впливатиме на обсяг виробництва. Ця організаційна структура збиратиме фідбек з усього поля бою в режимі реального часу. Виробництво точно збільшуватиметься. Порівняно з минулим роком воно збільшилося фактично у 120 разів. Зараз триває активне укладання контрактів. Мільйон БпЛА точно буде. Щодо типів і видів коментувати не буду. Це сенситивна інформація, – сказав він.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що важливим залишається запуск компаній, що виробляють зразки українських Ланцетів.

– У нас велика кількість коптерів у радіусі до 20 км. Однак нам потрібно вражати цілі на відстані до 40 км. Дрони типу Ланцет досить високотехнологічні, – пояснив він.

Михайло Федоров каже, що знадобилося пів року для того, щоб розігнати ринок у цьому напрямі.

– Зараз ми тестуємо продукти. Найближчими тижнями вирішиться доля контрактів щодо дронів типу Ланцет. Уже є бойові застосунки, але поки що поодинокі. Мені складно назвати конкретні дати. Протягом двох місяців інформація, як горять російські танки, почне з’являтися в їхніх пабліках, – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про розробку БпЛА Перун, що мав стати аналогом російських дронів Ланцет. Наразі не відомо, чи Федоров казав про дрони Перун, чи йдеться про інші безпілотники.

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БпЛА Ланцет

Джерело: Forbes
безпілотник, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Михайло Федоров
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