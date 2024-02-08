Мільйон БпЛА точно буде: Федоров про виробництво дронів і створення українського Ланцета

Україна готується розширювати обсяги виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема виробляючи дрони за аналогом російських БпЛА Ланцет.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

За його словами, сьогодні проєкт Армія дронів перетворюється з бренду на інституцію.

Зараз дивляться

– Це продовження проєкту. Наша віра і підтримка БпЛА і military-tech призвели до того, що конкретні дії перетворюються на окремий рід військ. Це одне з найважливіших рішень за останній час, – сказав він.

Федоров вирішив не розповідати подробиці проєкту, але сказав, що “все буде супер”.

– Тепер це впливатиме на обсяг виробництва. Ця організаційна структура збиратиме фідбек з усього поля бою в режимі реального часу. Виробництво точно збільшуватиметься. Порівняно з минулим роком воно збільшилося фактично у 120 разів. Зараз триває активне укладання контрактів. Мільйон БпЛА точно буде. Щодо типів і видів коментувати не буду. Це сенситивна інформація, – сказав він.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що важливим залишається запуск компаній, що виробляють зразки українських Ланцетів.

– У нас велика кількість коптерів у радіусі до 20 км. Однак нам потрібно вражати цілі на відстані до 40 км. Дрони типу Ланцет досить високотехнологічні, – пояснив він.

Михайло Федоров каже, що знадобилося пів року для того, щоб розігнати ринок у цьому напрямі.

– Зараз ми тестуємо продукти. Найближчими тижнями вирішиться доля контрактів щодо дронів типу Ланцет. Уже є бойові застосунки, але поки що поодинокі. Мені складно назвати конкретні дати. Протягом двох місяців інформація, як горять російські танки, почне з’являтися в їхніх пабліках, – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про розробку БпЛА Перун, що мав стати аналогом російських дронів Ланцет. Наразі не відомо, чи Федоров казав про дрони Перун, чи йдеться про інші безпілотники.

Джерело : Forbes

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