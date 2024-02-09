Вручение повесток онлайн 2024: какое наказание грозит за неявку в ТЦК

Согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине, в 2024 году повестки о вызове в ТЦК и СП могут присылать в электронный кабинет призывника.

Что будет, если вовремя не явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки — читайте на Фактах ICTV.

Вручение повесток онлайн 2024: какая ответственность грозит за неявку в ТЦК

Новый законопроект о мобилизации №10449 предлагает отправлять повестки военнообязанным лицам в электронный кабинет призывника.

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Так ТЦК и СП смогут вызвать военнообязанного, призывника или резервиста через электронный кабинет. Мужчины, которые находятся за рубежом, также могут получить е-повестку. Однако, традиционное вручение повестки под расписку тоже не будет исключено.

Верховная Рада в первом чтении уже приняла обновленный законопроект №10449 об усилении мобилизации. В нем предусматривается вручение повесток через электронный кабинет и наказание для уклонистов в случае неявки в ТЦК и СП. В частности, предлагается принудительная доставка в ТЦК, лишение права управления автомобилем и арест счетов в банках.

Согласно законопроекту, днем вручения повестки будет считаться время получения электронного уведомления в ТЦК и СП о ее доставке, или рабочий день, следующий за днем ее отправки, независимо от поступления в ТЦК и СП сообщения о ее доставке.

Так, даже если человек не заметил вручения повестки, она все равно считается врученной, и военнообязанное лицо должно явиться в центр комплектования.

Однако юрист и адвокат Ростислав Кравец прокомментировал это следующим образом:

— В случае, если повестки будут направлять по электронной почте, нужно будет менять законодательство, указывать адреса электронной почты, где-то это фиксировать, создавать реестр электронной почты граждан Украины. Все это не возможно в ближайшее время. Конечно, могут для этого использовать Дію, но, скорее всего, большинство граждан ее просто удалит.

Юрист отметил, что повестка считается врученной, когда ее вручили лично. Как будет происходить мобилизация после окончательного принятия законопроекта №10449 и будет ли задействовано наказание — неизвестно.

В целом, за неявку в военкомат предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 грн. Для должностных лиц штраф составляет от 3 400 до 5 100 грн.

При повторном нарушении в течение года — неявка в военкомат наказывается штрафом в размере от 3 400 до 5 100 грн, или от 5 100 до 8 500 грн для должностных лиц.

Законопроектом предусматриваются уважительные причины неявки по повестке:

смерть близкого родственника (родных брата, сестры, родителей, жены или мужа, ребенка, дедушки, бабушки);

болезнь военнообязанного лица;

препятствие стихийного характера;

военные действия страны-агрессора.

О причинах неприбытия в ТЦК и СП необходимо известить не позднее трех дней от даты, указанной в повестке.

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