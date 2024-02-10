Совсем не февральская погода: прогноз погоды в Украине на неделю

Уходящая неделя показала довольно разнообразную погоду: солнышко, дожди, мокрый снег. И в ближайшие дни эта тенденция будет поддерживаться.

Чего ждать украинцам с понедельника, Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в выходные

В субботу, 10 февраля, будем иметь контрастную погоду по территории Украины, потому что с севера продвигается прохладный воздух, а с юга теплый. Между этими двумя воздушными массами и пролегает атмосферный фронт. Поэтому ожидаем осадки в большинстве областей, кроме южных.

В субботу по Украине, кроме Юга, прогнозируются дожди. В Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. По северо-востоку будет смешанная фаза осадков — дождь с мокрым снегом, может быть налипание мокрого снега, гололед, особенно в ночные часы.

— Поэтому водителям надо быть внимательными и осторожными на дорогах, — отметила Наталья Птуха.

В воскресенье, 11 февраля, теплый воздух с юга будет далее продвигаться вглубь территории Украины, и соответственно, атмосферный фронт вытеснится в северо-восточном направлении. Погода без осадков будет царить практически во всех областях.

В ночь на воскресенье может быть небольшой мокрый снег с дождем по северо-востоку. А еще ожидаем повышения температуры.

Погода в Украине с понедельника

Ночные показатели температуры по всей Украине будут +2-7°C, в дневные часы +7-12°C. На Юге и местами в западных регионах температура будет достигать +12-17°C.

— Такая совсем не февральская погода, — отмечает синоптик.

Несколько ниже температура будет по северо-востоку: Черниговская, Сумская области, — там ночью около нуля.

В понедельник будем иметь более спокойную погоду, но в вечер понедельника и в ночь на вторник может образоваться небольшой циклон, и в западных областях возможны осадки. Остальная территория преимущественно без осадков.

В понедельник на Юге местами прогнозируется даже +17°C, а в Крыму — до +20°C.

Уже с 14 февраля будет происходить незначительное снижение температуры.

— Если смотреть ближе к концу недели, то это от 0°C до +6°C в ночные часы и от +3°C до +9°C днем. И по Югу, конечно, немножечко теплее — до +13°C.

Погода в Киеве

По словам Натальи Птухи, погода в столице будет синхронной со всеми другими областями. Еще есть предупреждение о гололеде в субботу, а уже в воскресенье и в понедельник осадков не прогнозируется. Снежный покров будет интенсивно таять с повышением температуры.

— Будет тепло — довольно нетипично для февраля. Весна все ближе. Но это прогноз на вторую декаду февраля, чего ожидать в третьей декаде месяца — пока трудно сказать. Хоть бы не было компенсации за эти теплые дни, — подчеркивает синоптик.

Ветер в Киеве преимущественно 7-12 м/с.

10 февраля — температура ночью от 0°C до -2°C, днем +1-3°C.

11-12 февраля — ночью +3-5°C; днем 11 февраля +7-9°C, 12 февраля +10-12°C.

13-14 февраля — местами (ночью 13 февраля повсеместно) небольшой дождь. Температура ночью и днем +5-7°C. Днем 13 февраля около +10°C.

Прогноз погоды на 11-12 февраля

Погода в эти дни будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью 11 февраля в северных и восточных областях прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.

В северных и северо-восточных областях на дорогах гололедица. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.

Температура ночью +2-7°C; днем +7-12°C, на Юге и местами на Западе страны +12-17°C, 12 февраля в Крыму до +20°C; 11 февраля в северо-восточных областях ночью около 0°C, днем +3-8°C.

Погода 13-14 февраля

13 февраля в западных областях умеренный, а в северных областях небольшой дождь, на остальной территории Украины без осадков.

Температура ночью +3-9°C, днем в западных и северных областях +6-12°C, на остальной территории +9-15°C, на Юге страны до +17°C.

14 февраля, по прогнозам синоптиков, местами небольшой дождь, днем в западных областях без осадков. Температура ночью и днем +3-9°C (ночью в западных областях 0-5° тепла), днем в южной части, восточных и местами центральных областях +9-15°C.

В Карпатах в этот период прогнозируются дождь и мокрый снег — днем 14 февраля без осадков. Температура ночью и днем от 0°C до +5°C.

Прогноз на 15-19 февраля

15-16 февраля в Украине преимущественно без осадков.

17 февраля в западных и северных областях, 18-19 февраля по всей Украине временами небольшой дождь, в северо-восточной части и в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от 0°C до +6°C, днем +3-9°C.

15 февраля в восточных областях +8-13°C; в северо-восточной части ночью от -3°C до +3°C, днем 0-6° тепла.

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