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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зовсім не лютнева погода: прогноз погоди в Україні на тиждень

Зовсім не лютнева погода: прогноз погоди в Україні на тиждень
Фото: Pixabay

Тиждень, що минає, показав доволі різноманітну погоду: сонечко, дощі, мокрий сніг. І найближчими днями ця тенденція буде підтримуватися.

Про прогноз погоди на тиждень та на ці вихідні Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зараз дивляться

Погода у вихідні 10 і 11 лютого

відлига потепління

pixabay

У суботу, 10 лютого, матимемо контрастну погоду по території України, тому що з півночі йтиме прохолодне повітря, а з півдня тепле. Між цими двома повітряними масами і пролягає атмосферний фронт. Тож очікуємо опади у більшості областей, окрім південних.

У суботу по Україні, окрім Півдня, прогнозуються дощі. У Карпатах та на Закарпатті сильні дощі. По північному сходу буде змішана фаза опадів – дощ із мокрим снігом, може бути налипання мокрого снігу, ожеледь, особливо в нічні години.

– Тож водіям треба бути уважними та обережними на дорогах, – наголосила Наталія Птуха.

У неділю, 11 лютого, тепле повітря з півдня буде й надалі просуватися вглиб території України та, відповідно, атмосферний фронт витісниться у північно-східному напрямку. Погода без опадів пануватиме практично в усіх областях.

У ніч на неділю може бути невеликий мокрий сніг із дощем по північному сходу. А ще очікуємо підвищення температури.

Погода в Україні з понеділка

тепла погода весна

pixabay

Нічні показники температури по всій Україні будуть +2-7°C, у денні години +7-12°C. На Півдні та місцями у західних регіонах температура сягатиме +12-17°C.

– Така зовсім не лютнева погода, – наголошує синоптикиня.

Дещо нижчою температура буде по північному сходу: Чернігівщина, Сумщина – там вночі близько нуля.

У понеділок матимемо спокійнішу погоду, але ввечері понеділка та в ніч на вівторок може утворитися невеликий циклон і в західних областях можливі опади. Решта території переважно без опадів.

У понеділок на Півдні місцями прогнозується навіть +17°C, а в Криму – до +20°C.

Вже з 14 лютого буде відбуватися незначне зниження температури.

– Якщо дивитися ближче до кінця тижня, то це від 0°C до +6°C в нічні години та від +3°C до +9°C вдень. І по Півдню, звичайно, трошечки тепліше – до +13°C.

Погода в Києві

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pixabay

За словами Наталії Птухи, погода у столиці буде синхронною з усіма іншими областями. Ще є попередження про ожеледь у суботу, а вже у неділю та в понеділок опадів не прогнозується. Сніговий покрив буде інтенсивно танути з підвищенням температури.

– Буде тепло – досить нетипово для лютого. Весна все ближче. Але це прогноз на другу декаду лютого, що очікувати в третій декаді місяця – поки що важко сказати. Хоч би не було компенсації за ці теплі дні, – наголошує синоптикиня.

Вітер в Києві переважно 7-12 м/с.

10 лютого – температура вночі від 0°C до -2°C, вдень +1-3°C.

11-12 лютого – вночі +3-5°C; вдень 11 лютого +7-9°C, 12 лютого +10-12°C.

13-14 лютого – місцями (вночі 13 лютого повсюди) невеликий дощ. Температура вночі та вдень +5-7°C. Вдень 13 лютого близько +10°C.

Прогноз погоди на 11-12 лютого

Погода у ці дні буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі 11 лютого у північних та східних областях прогнозуються дощі, подекуди з мокрим снігом.

У північних та північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

Температура вночі +2-7°C; вдень +7-12°C, на Півдні та місцями на Заході країни +12-17°C, 12 лютого в Криму до +20°C; 11 лютого у північно-східних областях вночі близько 0°C, вдень +3-8°C.

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Погода 13-14 лютого

13 лютого у західних областях помірний, а в північних областях невеликий дощ, на решті території України без опадів.

Температура вночі +3-9°C, вдень у західних та північних областях +6-12°C, на решті території +9-15°C, на Півдні країни до +17°C.

14 лютого, за прогнозами синоптиків, місцями невеликий дощ, вдень у західних областях без опадів. Температура вночі та вдень +3-9°C (вночі у західних областях 0-5° тепла), вдень у південній частині, східних та місцями центральних областях +9-15°C.

У Карпатах в цей період прогнозуються дощ та мокрий сніг – вдень 14 лютого без опадів. Температура вночі та вдень від 0°C до +5°C.

Прогноз на 15-19 лютого

15-16 лютого в Україні переважно без опадів.

17 лютого у західних та північних областях, 18-19 лютого по всій Україні часом невеликий дощ, у північно-східній частині та в Карпатах із мокрим снігом. Температура вночі від 0°C до +6°C, вдень +3-9°C.

15 лютого у східних областях +8-13°C; у північно-східній частині вночі від -3°C до +3°C, вдень 0-6° тепла.

Закарпаття, Карпати, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Укргідрометцентр
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