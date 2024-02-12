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Валентина Летяк, редактор ленты

790 ликвидированных оккупантов, 10 танков и 21 ББМ — потери РФ на 12 февраля

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины приближаются к 396 тыс. убитыми. За последние сутки Силами обороны ликвидировано еще 790 оккупантов и десятки единиц боевой техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля.

Среди уничтоженной техники врага — 10 танков, 21 ББМ, 6 артсистем и т. п.

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Ориентировочные потери РФ на 12 февраля 2024 года:

  • личный состав — около 395 990 (+790) человек;
  • танки — 6 416 (+10);
  • боевые бронированные машины — 1 1977 (+21);
  • артиллерийские системы — 9 481 (+6);
  • РСЗО — 981;
  • средства ПВО — 666;
  • самолеты — 332;
  • вертолеты — 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7 302 (+45);
  • крылатые ракеты — 1 882 (+1);
  • корабли/катера — 24;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 12 599 (+7);
  • специальная техника — 1 514 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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