Валентина Летяк, редактор ленты
790 ликвидированных оккупантов, 10 танков и 21 ББМ — потери РФ на 12 февраля
Потери России в войне против Украины приближаются к 396 тыс. убитыми. За последние сутки Силами обороны ликвидировано еще 790 оккупантов и десятки единиц боевой техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля.
Среди уничтоженной техники врага — 10 танков, 21 ББМ, 6 артсистем и т. п.
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Ориентировочные потери РФ на 12 февраля 2024 года:
- личный состав — около 395 990 (+790) человек;
- танки — 6 416 (+10);
- боевые бронированные машины — 1 1977 (+21);
- артиллерийские системы — 9 481 (+6);
- РСЗО — 981;
- средства ПВО — 666;
- самолеты — 332;
- вертолеты — 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7 302 (+45);
- крылатые ракеты — 1 882 (+1);
- корабли/катера — 24;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 12 599 (+7);
- специальная техника — 1 514 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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