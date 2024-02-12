790 ликвидированных оккупантов, 10 танков и 21 ББМ — потери РФ на 12 февраля

Потери России в войне против Украины приближаются к 396 тыс. убитыми. За последние сутки Силами обороны ликвидировано еще 790 оккупантов и десятки единиц боевой техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 февраля.

Среди уничтоженной техники врага — 10 танков, 21 ББМ, 6 артсистем и т. п.

Сейчас смотрят

Ориентировочные потери РФ на 12 февраля 2024 года:

личный состав — около 395 990 (+790) человек;

танки — 6 416 (+10);

боевые бронированные машины — 1 1977 (+21);

артиллерийские системы — 9 481 (+6);

РСЗО — 981;

средства ПВО — 666;

самолеты — 332;

вертолеты — 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7 302 (+45);

крылатые ракеты — 1 882 (+1);

корабли/катера — 24;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 12 599 (+7);

специальная техника — 1 514 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.