СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и его топ-менеджерам: способствовали производству Искандеров

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства Искандеров.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 15 февраля.

— Служба безопасности собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ, — говорится в сообщении.

Дерипаска получил заочное уведомление о подозрении. Также двух его топ-менеджеров задержали в разных регионах Украины.

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Речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании Глуховский карьер кварцитов и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

Сообщается, что по материалам следствия, эти двое фигурантов помогли Дерипаске присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на имеющийся запрет на их продажу.

До начала полномасштабного вторжения РФ руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Полученное из Украины сырье компании россиянина продавали предприятиям ВПК РФ для производства баллистических рекетов, в частности типа Искандер.

Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

На основании собранных доказательств Дерипаске заочно сообщено о подозрении по семи статьям УК Украины. Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям УК Украины. Его сообщнику куратору сообщено о подозрении по двум статьям.

Источник : СБУ

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