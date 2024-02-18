Критический момент позади: в ГУР и 3-й ОШБр рассказали детали вывода войск из Авдеевки

Операция по выводу украинских войск из Авдеевки продолжается, хотя ее критический этап уже пройден. Информации о массовом попадании украинских защитников в плен в отдельных боевых бригадах пока нет.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

По его словам, по состоянию на вечер 17 февраля украинские войска заняли новые оборонительные позиции и удерживают их, ситуация остается стабильной.

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— Была проведена достаточно сложная операция, потому что такие операции еще сложнее, чем штурмовые. Они максимально слаженные, максимальная коммуникация между подразделениями. Поэтому сейчас ведем оборонительные действия. Враг продолжает работать достаточно активно, применять весь свой арсенал, который применял в самом городе. Но ситуация стала более контролируемой, поэтому можно утверждать, что продолжение какого-то наступления со стороны врага почти невозможно, — говорит он.

В то же время Бородин объясняет, что штурмовые действия со стороны россиян до сих пор продолжаются.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады добавил и по операции по выводу украинских войск из Авдеевки.

— Наиболее критический и самый сложный момент уже выполнен. Однако эта операция достаточно большая, в ней (участвуют, — Ред.) не только моя бригада, а соответственно не мне говорить о ее (операции, — Ред.) завершении. Но самый сложный момент пройден, — объясняет Бородин.

Пленные украинцы при выводе войск из Авдеевки

По его словам, из 3-й ОШБр в плен россиян не попадали украинские бойцы на уровне отдельных подразделений, в том числе и небольших подразделений. В то же время по отдельным случаям с попаданием в плен РФ продолжаются проверки, добавил Бородин.

В комментарии Украинской правде пресс-офицер рассказал, что ему неизвестно о “массовом попадании” защитников из его бригады в плен врага, однако добавил, что делать выводы пока рано.

— Трудно сказать обо всех, там не только мы находимся. Какого-то системного или на уровне подразделений попадания в плен нет, если говорить о моей бригаде, — сказал он.

Боевой отчет Третьей штурмовой

В пресс-службе 3-й ОШБр также отчитались о потерях врага с момента передислокации Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевку.

— Наши подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии, — сообщили в бригаде.

Несмотря на значительное преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни КАБов в день, по данным 3-й ОШБр, противник потерял:

более 1500 погибшими;

более 3500 ранеными;

и более 20 единиц бронетехники.

Также в бригаде сообщили, что до момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций.

— Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении.

Как выходили из Авдеевки

В Главном управлении разведки рассказали, что спецназовцы ГУР МО в течение недели участвовали в обороне последней дороги из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

— В рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделения Дозор ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор, — рассказали разведчики.

Также по информации ГУР МО, во время оборонительной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства Сикач и Характерник. В разведывательном ведомстве также добавили фото этих броневиков, и добавили, что “они прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях”.

Как и пресс-офицер 3-й ОШБр, в ГУР МО рассказали, что спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.

Вывод войск из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженных силами Украины Александр Сирский сообщил о принятии решения о выводе украинских войск из Авдеевки.

Он подчеркнул, что наибольшей ценностью для Украины является сохранение жизней украинских военных.

В то же время командующий ОСГВ Таврия Александр Тарнавский сообщил, что вывод украинских Сил обороны из Авдеевки было единственным правильным решением, и добавил, что, к сожалению, среди украинских военных есть и те, кого российские военные взяли в плен.

Фото: ГУР МО

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