Критичний момент позаду: в ГУР та 3-й ОШБр розповіли деталі виведення військ з Авдіївки

Операція з виведення українських військ з Авдіївки триває, хоча її критичний етап вже пройдений. Інформації щодо масового потрапляння українських захисників у полон у окремих бойових бригадах наразі немає.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

За його словами, станом на вечір 17 лютого українські війська зайняли нові оборонні позиції та утримують їх, ситуація залишається стабільною.

Зараз дивляться

– Була проведена досить складна операція, бо такі операції ще складніші, ніж штурмові. Вони максимально злагоджені, максимальна комунікація між підрозділами. Тому зараз ведемо оборонні дії. Ворог продовжує працювати досить активно, застосовувати весь свій арсенал, який застосовував у самому місті. Але ситуація стала більш контрольованою, тому можна стверджувати, що продовження якогось наступу з боку ворога майже неможливе, – каже він.

Водночас Бородін пояснює, що штурмові дії з боку росіян досі тривають.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади додав і щодо операції з виведення українських військ з Авдіївки.

– Найбільш критичний та найскладніший момент вже виконаний. Проте ця операція досить велика, в ній (беруть участь, – Ред.) не тільки моя бригада, а відповідно не мені казати про її (операції, – Ред.) завершення. Але найскладніший момент пройдений, – пояснює Бородін.

Полонені українці при виведенні військ з Авдіївки

За його словами, з 3-ої ОШБр в полон росіян не потрапляли українські бійці на рівні окремих підрозділів, зокрема і невеликих підрозділів. Водночас щодо окремих випадків із потраплянням у полон РФ тривають перевірки, додав Бородін.

У коментарі Українській правді пресофіцер розповів, що йому невідомо про “масове потрапляння” захисників з його бригади у полон ворога, однак додав, що робити висновки поки зарано.

– Важко сказати про всіх, там не тільки ми знаходимось. Якогось системного чи на рівні підрозділів потрапляння в полон немає, якщо говорити про мою бригаду, – сказав він.

Бойовий звіт Третьої штурмової

У пресслужбі 3-ї ОШБр також відзвітували про втрати ворога з моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку.

– Наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії, – повідомили у бригаді.

Попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, за даними 3-ї ОШБр, противник втратив:

понад 1500 загиблими;

понад 3500 пораненими;

та понад 20 одиниць бронетехніки.

Також у бригаді повідомили, що до моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій.

– Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку.

Як виходили з Авдіївки

У Головному управлінні розвідки розповіли, що спецпризначенці ГУР МО протягом тижня брали участь в обороні останньої дороги з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.

– У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу Дозор ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор, – розповіли розвідники.

Також за інформацією ГУР МО, під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва Сікач та Характерник. В розвідувальному відомстві також додали фото цих броньовиків, і додали, що “вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах”.

Як і пресофіцер 3-ї ОШБр, в ГУР МО розповіли, що спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

Виведення військ з Авдіївки

В ніч проти 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ухвалення рішення щодо виведення українських військ з Авдіївки.

Він наголосив, що найбільшою цінністю для України є збереження життів українських військових.

Водночас командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що виведення українських Сил оборони з Авдіївки було єдиним правильним рішенням, та додав, що, на жаль, серед українських військових є й ті, кого російські військові взяли у полон.

Фото: ГУР МО

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