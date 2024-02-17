Зеленский и Байден провели телефонный разговор: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на поле боя со своим коллегой из Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале 17 февраля.

Что сказал Зеленский

— На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США, — написал Зеленский.

Он добавил, что поддержка Украины — это поддержка демократии и свободы.

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— Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-х годовщины начала полномасштабного вторжения, — написал украинский глава государства.

Что рассказали в Белом доме

В администрации президента Байден рассказали, что именно американский лидер позвонил президенту Зеленскому.

В разговоре глава Белого дома подчеркнул преданность Соединенных Штатов продолжению поддержки Украины накануне двухлетней годовщины жестокого вторжения России.

— Сегодня утром украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным победам России за последние месяцы. Президент Байден подчеркнул необходимость срочного принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности для обеспечения украинских сил, — говорится в сообщении.

Также американский лидер подтвердил прочную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины, а также необходимость возложить на российское правительство ответственность за его действия.

Поддержка для Украины в Конгрессе США

“Мудрое решение”, о котором упомянул Владимир Зеленский по итогам разговора с американским коллегой, касается пакета помощи на более чем $60 млрд, который уже успешно проголосовали в Сенате Конгресса США. Впрочем, следующим шагом должно быть голосование в Палате представителей Конгресса, а уже потом — подпись главы Белого дома Джо Байдена. Именно на втором этапе, а именно в Палате представителей, законопроект о помощи Украине и застрял.

Среди отдельных политиков-республиканцев из Палаты представителей, которые поддерживают 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, неоднократно звучали критические или даже антиукраинские заявления. Проблемой является также и то, что саму Палату представителей возглавляет именно протрампистский политик Майк Джонсон, от которого зависит то, будет ли нижняя палата Конгресса США рассматривать законопроект о помощи Украине и другим союзникам Америки.

Однопартийцы Джонсона уже заявляли, что будут голосовать за снятие с его должности спикера Палаты представителей, если он вынесет законопроект с поддержкой для Украины.

В то же время на Капитолийском холме существует и другая процедура, по которой пакет с поддержкой для Украины в Палате представителей. Для этого конгрессмены-демократы, представляющие меньшинство в Палате, должны найти единомышленников из числа республиканцев, что поможет им вынести законопроект на голосование. Впрочем, как указывали американские профильные медиа, специализирующиеся на функционировании Конгресса, вынесение пакета с дополнительным финансированием Украины и других союзников Штатов может состояться не раньше конца февраля.

Примечательно и то, что в Палате представителей объявили о временном перерыве в работе нижней палаты парламента, который продлится до 28 февраля.

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