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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Расстрелянных пленных ВСУ в Авдеевке опознали на видео: прокуратура проводит расследование

Расстрелянных пленных ВСУ в Авдеевке опознали на видео: прокуратура проводит расследование
Фото: Генштаб ВСУ

Донецкая областная прокуратура начала расследование жестокого расстрела военнопленных ВСУ на Авдеевском направлении (ч. 2 ст. 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

Что известно о расстреле пленных ВСУ

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из Тelegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

– Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов, – говорится в сообщении.

Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района.

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На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго. Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия.

– Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, – отмечают в прокуратуре.

Родственники погибших бойцов узнали их на видео

Родственники одного из расстрелянных бойцов узнали военного по видео. Как пишет Слідство.Інфо это якобы военный с позывным Джанго. Он два года воевал в Авдеевке в составе одной из бригад ВСУ.

Его сестра Екатерина рассказала журналистам, что Иван позвонил ей и сказал, что он ранен, и вместе с ним в шахте еще четверо раненых бойцов бригады и один военный, который был здоровым, но решил остаться с собратьями.

– Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши до них уже не доберутся, – говорит Екатерина.

Еще одного убитого идентифицировали, как бойца с псевдонимом Байрактар.14 февраля он оставался на позиции Зенит вместе с другими ранеными. Его опознали по татуировке в виде креста на руке.

По словам родственников погибших, вместе с Байрактаром на российском видео был военный ВСУ Панда. Его узнала мама Инна.

Редакция сайта Факты ICTV выражает искренние соболезнования семьям погибших.

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