Розстріляних полонених ЗСУ в Авдіївці впізнали на відео: прокуратура проводить розслідування

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування жорстокого розстрілу військовополонених ЗСУ на Авдіївському напрямку (ч. 2 ст. 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Що відомо про розстріл полонених ЗСУ

За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

– Черговими доказами вчинення окупантами тяжких злочинів є поширені у соціальних мережах відео зі вбивствами беззбройних українських бійців, – йдеться у повідомленні.

Також в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.

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На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

– Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, – наголошують у прокуратурі.

Родичі загиблих бійців впізнали їх на відео

Родичі одного із розстріляних бійців упізнали військового по відео. Як пише Слідство.Інфо це нібито військовий з позивним Джанго. Він два роки воював в Авдіївці в складі однієї з бригад ЗСУ.

Його сестра Катерина розповіла журналістам, що Іван подзвонив їй і сказав, що він поранений і разом з ним у шахті ще четверо поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.

– Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться, – каже Катерина.

Ще одного убитого ідентифікували, як бійця на псевдо Байрактар. 14 лютого він залишався на позиції Зеніт разом з іншими пораненими. Його упізнали по татуюванні у вигляді хреста на руці.

За словами родичів загиблих, разом з Байрактаром на російському відео був військовий ЗСУ Панда. Його впізнала мама Інна.

Редакція сайту Факти ICTV висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

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