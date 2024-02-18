ВСУ завершили выход из Авдеевки, оккупанты пытаются захватить Ласточкино

Силы обороны Украины завершили выход из Авдеевки в субботу, 17 февраля.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил спикер ОСУВ Таврия Дмитрий Лиховий.

Выход ВСУ из Авдеевки

На вопрос ведущей, можно ли уже говорить о выводе наших войск из Авдеевки Лиховий ответил: да, завершение произошло еще вчера.

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Также представитель ОСУВ Таврия подтвердил, что некоторое количество украинских военнослужащих, выполнявших боевые задачи в Авдеевке, оказались в плену.

Лиховий не стал называть точную цифру. Однако он отметил, что это количество может уменьшиться, когда, вероятно, часть из этих воинов выйдет к своим подразделениям. Ведь выход из Авдеевки проводился в сложных условиях.

Военный отметил необходимость кропотливой верификации всех тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим, а также тех, кто не смог выйти из Авдеевки.

Он отметил, что это занимает определенное время, а также призвал не спекулировать на этой теме.

Авдеевка на карте боевых действий сегодня

На онлайн карте боевых действий, которая в последний раз была обновлена 18 февраля в 17:01 видно, что оккупанты продвигаются в направлении села Ласточкино.

Сообщение Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении нашими защитниками были отражены три атаки врага в районах Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины отходят из Авдеевки из-за ситуации вокруг города и с целью сохранения жизни и здоровья военных.

Сырский отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

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