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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ завершили вихід з Авдіївки, окупанти намагаються захопити Ласточкине

Авдіївка
Фото: Getty Images

Сили оборони України завершили вихід з Авдіївки у суботу, 17 лютого. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій. 

Вихід ЗСУ з Авдіївки 

На запитання ведучої, чи можна вже казати про виведення наших військ з Авдіївки Лиховій відповів: так, завершення відбулося ще вчора.

Зараз дивляться

Також речник ОСУВ Таврія підтвердив, що деяка кількість українських військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Авдіївці, опинилися в полоні.

Лиховій не став називати точну цифру. Однак він зауважив, що ця кількість може зменшитися, коли, ймовірно, частина з цих воїнів вийде до своїх підрозділів. Адже вихід з Авдіївки проводився у складних умовах.

Військовий наголосив на необхідності кропіткої верифікації всіх тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх, а також тих, хто не зміг вийти з Авдіївки.

Він зауважив, що цей займає певний час, а також закликав не спекулювати на цій темі.

Авдіївка на карті бойових дій сьогодні

На онлайн карті бойових дій, яка в останнє була оновлена 18 лютого о 17:01 видно, що окупанти просуваються у напрямку села Ласточкине.

Авдіївка на карті 18.02.24

Авдіївка на карті 18.02.24/DeepState

Повідомлення Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку нашими захисниками було відбито три атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Семенівка Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України відходять з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життя і здоров’я військових.

Сирський наголосив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин та завдали ворогу значних втрат в живій силі та техніці.

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Авдіївка

Авдіївка, Бої в Авдіївці, Війна в Україні
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