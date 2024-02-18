Отход ВСУ из Авдеевки, затопление БДК Цезарь Куников и Рамштайн: что произошло за неделю на фронте

Среди главных достижений уходящей недели — удержание украинскими военными большей части линии фронта. Среди потерь — Авдеевский плацдарм, откуда украинские войска были вынуждены отойти.

Важным событием недели стало уничтожение российского ВДК Цезарь Куников, что негативно повлияло на логистику оккупантов. Также это наносит репутационный урон Кремлю.

Кроме того, на последнем заседании в формате Рамштайн, которое состоялось 14 февраля, прозвучало несколько важных заявлений, в частности, о создании Коалиции по поставке Украине современных дронов.

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Как эти события повлияют на ситуацию на фронте — об этом в комментарии Фактам ICTV рассказали военные эксперты Александр Коваленко и Олег Жданов. Также поговорили об общей картине на основных направлениях.

Отход ВСУ из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения отходят из Авдеевки из-за ситуации вокруг города и с целью сохранения жизни и здоровья военных.

По мнению военных экспертов, это не окажет негативного влияния на оперативную обстановку.

— У нас там есть рубеж обороны, который был подготовлен давно. С точки зрения морально-психологического состояния отвод украинских войск из Авдеевки будет иметь негативное влияние. А если говорить об оперативной обстановке, то мы еще и выиграли, поскольку у нас линия фронта за счет ее выравнивания уменьшится как минимум на 30 км, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, теперь оккупантам придется бороться с прямой линией фронта, что является самой тяжелой задачей в плане прорыва обороны.

— Россияне сравняли город с землей, как раньше сделали тоже самое и с Бахмутом. При этом они выровняли фронт, ликвидировали наш плацдарм. Но теперь они упрутся в сплошную линию обороны, где у них нет плацдарма, — говорит он.

То есть отвод украинских войск из Авдеевки в целом серьезно не повлияет на фронт, потому что за этим населенным пунктом начинается наша линия обороны, которая формировалась годами. А это, в частности, даст Силам обороны Украины возможность увеличить плотность войск на этом участке.

— Такие новости с передовой не означают, что будет какой-то прорыв у россиян. Если посмотреть на ситуацию по линии боевого соприкосновения, то Авдеевка не имела какого-то большого тактического и стратегического значения именно для РФ. Она не открывает им пути на какие-то другие направления. Даже если мы посмотрим на север, то в направлении Константиновки это почти 25 км через оборонительные и защитные рубежи. Это не дает им какого-то преимущества. Авдеевка была исключительно политическим проектом РФ, созданным для того, чтобы Путин мог продемонстрировать захват города в качестве очередной “победы” России, — отметил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Он отметил, что один из нарративов россиян, на котором они акцентировали внимание, говоря о важности захвата Авдеевки, заключался в том, что вывод украинских войск из города открывает им дорогу на Днепр через Покровск, через Павлоград. А это 200 км, что является нонсенсом.

— Авдеевка на самом деле не является дорогой на Днепр, это только на север от Авдеевки по трассе 0511 можно выйти на Покровск, а также по трассе Е50, — говорит Коваленко.

По мнению Коваленко, дальше ситуация будет такой же, как и после захвата Бахмута.

— Ничего не будет происходить в течение 6 месяцев или даже год. Так же было и в Бахмуте. Они его захватили, что дальше? Даже Ивановское не смогли взять, село, которое находится на расстоянии вытянутой руки от Бахмута, — отмечает Александр Коваленко.

Уменьшение боев на нескольких направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях активность противника несколько уменьшилась. Это обусловлено тем, что Россия перебросила большую часть своих подразделений и частей оттуда и частично из Луганской области на Авдеевское направление, чтобы усилить его. А это в свою очередь говорит о том, что сил и средств у врага уже не так много.

— На Купянском и Лиманском направлении сегодня наблюдается более-менее затишье, 2-4 атаки в сутки. Но две недели назад там было достаточно активно — враг предпринял очередную попытку перейти в наступление и было огромное давление со стороны российских войск. Но наши бойцы удержали рубежи, кроме Крахмального, где мы частично потеряли позиции, — отмечает Олег Жданов.

Крохмальное — единственное достижение, которое было у российской армии на этих направлениях за последнее время. А после этого украинские военные нанесли вражеским войскам серьезные потери, из-за чего те вынуждены были пойти на перегруппировку. Сейчас, по некоторым оценкам, на Купянско-Лиманском направлении продолжается перекидывание российских войск.

Кроме того, противник существенно снизил боевую активность на Бахмутском и Запорожском направлениях. Противоположная ситуация только возле Авдеевки и Марьинки.

Ситуация на Запорожье

Ситуация на Запорожском направлении стабильная, а боевая активность там снижена.

— Согласно сводке Генштаба, там 2-4 атаки за сутки. В основном западнее Вербового и Работина. Большей активности враг не проявляет, — говорит военный эксперт.

Что касается ситуации возле Работиного, то в районе Новопрокоповки была попытка прорвать нашу оборону, но украинские войска купировали ее.

— Там ситуация пока более-менее ровная. А если посмотреть на характер боевых действий, то понятно, что способности российских войск понемногу уменьшаются. Сейчас мы видим, что россияне не могут одновременно вести на нескольких направлениях наступательные действия, — добавляет Олег Жданов.

Эксперт также прокомментировал информацию о накоплении войск оккупантов на Запорожском направлении, а именно вражеской группировки Днепр, о которой писал военный обозреватель Константин Машовец. По мнению Жданова, она вызывает сомнения. Тем более, что на сегодня нет четкой цифры, сколько там на самом деле военных — 10, 20 или 40 тысяч.

— Сейчас враг фактически меняет систему военного управления и подчиняет некоторые части и подразделения другим штабам. Таким образом, меняет структуру и численность этих группировок, — отмечает Олег Жданов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении, несмотря на то, что россияне не могут дать туда такое подкрепление, как, например, на Авдеевское направление, напряжение сохраняется. Там, как отмечает Олег Жданов, продолжаются бои, штурмы идут, но интенсивность снижена.

Если еще две недели назад на Херсонском направлении было 11-12 штурмов в сутки, то сегодня только 2-4. В частности, ситуация там со стороны Украины контролируемая, очень метко работают наша артиллерия и дроны. За счет их применения мы имеем огневую поддержку, обороняясь.

Но ситуация на Херсонском направлении может несколько измениться, отмечает военный эксперт, если оккупанты во время перегруппировки и восстановления боеспособности на Авдеевском направлении перебросят туда часть своих войск.

— Попытки сбросить наш плацдарм с левого берега является, возможно, второй по важности задачей для российских войск. Потому что наличие такого плацдарма дает нам шансы на его расширение, — говорит Олег Жданов.

Когда ждать активизации действий РФ

Россияне сейчас подготавливают условия для активизации на наиболее для них выгодных направлениях.

— Это, в частности, касается Купянского направления, района Бахмута, где Часов Яр, Новомихайловки, возобновления боевых действий в районе Угледара, а также в Запорожской области по направлению Вербовое-Работино-Новопрокоповка, — отмечает Александр Коваленко.

Но эти планы оккупантов на паузе до завершения так называемых выборов президента в РФ. Сейчас там прежде всего будут создаваться соответствующие условия для очередного наступления.

— Потому что во время выборов Путину не нужны какие-то операции не по плану, как это было с Авдеевкой, когда они 10 октября начали наступление и это закончилось для них полным фиаско. Так же они будут избегать каких-то крупных наступательных действий там, где они могут для них закончиться большими потерями и нулевым результатом, — говорит Александр Коваленко.

Поэтому основная катализация боевых действий будет происходить уже после выборов.

Итоги Рамштайна

На этой неделе состоялось заседание Рамштайна, которое прошло довольно успешно, особенно, если говорить о создании коалиции дронов и дополнительно коалиции средств ПВО.

— Также мы услышали, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок техники и вооружения в Украину. Плюс страны НАТО взяли обязательство предоставить Украине миллион дронов в течение текущего года, — отметил Олег Жданов.

Единственное, что Украина не услышала на заседании, — прорывных решений по поставкам боеприпасов и тяжелых вооружений.

— Нам нужна артиллерия, боеприпасы сегодня. В принципе отход из Авдеевки — это результат нехватки боеприпасов. Нам фактически не было, чем оборонять этот город. Вот в чем главная проблема отступления наших сил оттуда, — Олег Жданов.

Самая приятная новость из Рамштайна — Украину уверяют, что самолеты будут переданы вовремя, то есть в марте-апреле.

Затопление БДК Цезарь Куников

Поскольку россияне используют большие десантные корабли для переброски техники, боеприпасов, личного состава, то потопление такой единицы усложняет логистику войск врага.

— Как говорит разведка, этот корабль шел из Новороссийска в Севастополь и был нагружен боеприпасами и ракетами. К слову, там есть информация, что на судне были корейские специалисты, которые сопровождали ракеты и должны были отслеживать результаты их боевого применения.

Уничтожение — это усложнение логистики. Оккупанты не могут нагрузить Крымский мост, он имеет определенные ограничения, которые касаются и пропуска железнодорожных поездов. Поэтому они и возят паромами и ВДК технику и вооружение в Крым, — говорит Олег Жданов.

Также потеря БДК практически сводит на нет возможности РФ провести десантную операцию, что является плюсом для жителей южных регионов Украины, Николаевской, Одесской, Херсонской областей.

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