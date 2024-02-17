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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Українські війська відходять з Авдіївки – Сирський

Місто Авдіївка

Українські підрозділи відходять з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життя і здоров’я військових.

Про це 12 лютого на своїй Facebook-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Обстановка в Авдіївці

– Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста та переходу до оборони на більш вигідних рубежах, – повідомив він.

Головком ЗСУ наголосив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин та завдали ворогу значних втрат в живій силі та техніці.

Зараз дивляться

– Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо, – написав він.

Авдіївка: єдине правильне рішення

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія Олександр Тарнавський також прокоментував рішення вищого військового командування.

– Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення, – написав він.

Тарнавський оголосив, що завдяки цьому оточення українських військ не було допущено, особовий склад виведено, а захисники ЗСУ зайняли оборону на визначених рубежах.

Авдіївка – 3-тя штурмова бригада

Згодом з’явився коментар командира 3-ї окремої штурмової бригади Андрія Білецького.

Він подякував бійцям бригади за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.

– Зробили все і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися та завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває, — написав він.

Авдіївка – карта бойових дій

На карті бойових дій в Авдіївці, представлену проєктом DeepState, можна спостерігати, що ворог перерізав основну дорогу в центрі міста.

Раніше, аналізуючи обстановку в місті, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявляв, що втрата Авдіївки не дає окупантам значних переваг, і для України це також не є поразкою.

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Українські війська відходять з Авдіївки – Сирський

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