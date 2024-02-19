На польской границе заблокировали проезд автобусов. Украина требует реакции Польши

Польские митингующие на границе начали блокировать проезд автобусов с пассажирами.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В связи с ситуацией с блокированием пассажирского транспорта министр Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой о недопустимости таких действий митингующих.

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По словам Кубракова, блокирование границы — это прямая угроза безопасности Украины.

— Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов, — отметил Александр Кубраков.

По его мнению, российские спецслужбы могут использовать подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам для раздувания искусственного конфликта между Польшей и Украиной.

Именно поэтому Украина ожидает от поляков конкретных действий по решению проблемы в целом.

Заместитель министра Сергей Деркач отмечает, что несмотря на остановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится более критической.

Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск, там вообще прекратилось движение грузового транспорта.

— Там не пропускаются гуманитарные грузы, быстро портящиеся, а также топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, которые едут за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать в более чем 15-километровой очереди на пункте пропуска Нижанковичи — Мальховице, где приостановлена регистрация в еЧергу, — подчеркнул Сергей Деркач.

Какие пункты на границе заблокированы

Сейчас заблокированными для свободного движения грузовиков являются Ягодин — Дорогуск, Угринов — Долгобичув, Устилуг — Зосин, Шегини — Медика, Рава-Русская — Гребенное и Краковец — Корчева.

С украинской стороны границы нет физических очередей на выезд. На территории Польши на дороге ожидают около 3 тыс. грузовиков.

Сколько зерна Украина экспортировала

По словам министра Кубракова, сейчас Украина со своей стороны делает все возможное для того, чтобы минимизировать экономические потери для польского бизнеса. За последний период Украина по Черноморскому зерновому коридору экспортировала более 17 млн тонн зерна.

В январе 2024 года через территорию Польши Украина транзитом экспортировала только 300 тыс. тонн аграрной продукции, и больше всего из этого — по железной дороге.

В эфире национального телемарафона Єдині новини министр подчеркнул, что россияне в своей пропаганде уже используют эту ситуацию на польско-украинской границе, мол, не все хорошо между двумя странами.

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