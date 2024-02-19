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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Потеря Авдеевки: западные эксперты назвали основные причины отхода ВСУ из города

авдіївка
Фото: УНИАН

Украинские войска накануне были вынуждены отойти от Авдеевки Донецкой области, за которую десять лет шли бои, а в последние два — наиболее ожесточенные.

Это стало причиной ряда проблем, но аналитики CNN особенно четко выделяют четыре.

Почему ВСУ вышли из Авдеевки

Первой военные эксперты называют, конечно, дефицит артиллерийских снарядов. Нехватка этого ресурса вызвана задержкой помощи вооружений со стороны Конгресса Соединенных Штатов, который, увы, не спешит выносить вопрос на голосование.

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В таких условиях проводить оборону на линии фронта свыше 1 000 км длиной фактически невозможно.

Следующее обстоятельство, которое, несомненно, ослабляло украинские позиции — это ограниченный ресурс в личном составе. В то время как лучшие подразделения Сил обороны защищали город в течение двух лет, практически не сменяясь, на подкрепление оккупантам России удалось мобилизовать армию в 300 тысяч солдат.

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Авдіївка

Третья причина — превосходство российских сил в небе. Один из командиров в Авдеевке сообщил, что его войска подверглись 60 авиаударам за последние 24 часа.

В связи с этим президент Владимир Зеленский обратился к международным партнерам в Мюнхене с призывом “разблокировать небо”, подразумевая ускорение поставок боевой авиации, включая истребители F-16.

В то же время на Западе эти американские самолеты хоть и считают способными изменить баланс сил в небе, но все равно это оставит за собой четвертую проблему. А ею считают потребность украинских защитников в ракетных системах большой дальности для поражения врага.

— Украинцы быстро адаптируются к новой позиции активной обороны, которая продолжит обескровливать российские силы. Но они могут выиграть битву здесь – и по ту сторону линии фронта – только путем постепенного изменения технологий и дальнейшего внедрения западного оборудования, — резюмировали в аналитической статье СNN.

Авдеевка на карте боевых действий

Захват Авдеевки — какие основные проблемы у Сил обороны

Мапа: DeepState

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Источник: CNN
Авдеевка, Война в Украине, військова допомога, Истребитель F-16
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