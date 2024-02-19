Втрата Авдіївки: західні експерти назвали основні причини відходу ЗСУ з міста
Українські війська напередодні були змушені відійти від Авдіївки Донецької області, за яку десять років точилися бої, а в останні два — найзапекліші.
Це спричинило низку проблем, але аналітики CNN особливо чітко виділяють чотири.
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Першим військові експерти називають, звичайно, дефіцит артилерійських снарядів. Нестача цього ресурсу спричинена затримкою допомоги з озброєнням з боку Конгресу Сполучених Штатів, який, на жаль, не поспішає виносити питання на голосування.
У таких умовах проводити оборону на лінії фронту вздовж понад 1000 км практично неможливо.
Наступна обставина, яка, безперечно, послаблювала українські позиції – це обмежений ресурс в особовому складі. У той час як найкращі підрозділи Сил оборони захищали місто протягом двох років, практично не змінюючись, на підкріплення окупантам Росії вдалося мобілізувати армію в 300 тисяч солдатів.
Третя причина – перевага російських сил в небі. Один із командирів в Авдіївці повідомив, що його війська зазнали 60 авіаударів за останні 24 години.
У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів у Мюнхені із закликом “розблокувати небо”, маючи на увазі прискорення постачання бойової авіації, включно з винищувачами F-16.
Водночас на Заході ці американські літаки хоч і вважають здатними змінити баланс сил у небі, але все одно це залишить за собою четверту проблему. А нею вважають потребу українських захисників у ракетних системах великої дальності для ураження ворога.
— Українці швидко адаптуються до нової позиції активної оборони, яка знекровлюватиме російські сили. Але вони можуть виграти битву тут – і по той бік лінії фронту – лише шляхом поступової зміни технологій та подальшого впровадження західного обладнання, – резюмували в аналітичній статті СNN.
Авдіївка на карті бойових дій