Минобороны подписало соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки из космоса украинской территории в условиях войны.

В целях безопасности название компании в оборонном ведомстве называть не стали.

– Ежедневно спутниковые компании производят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы противником. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения съемок нашей территории, — пояснила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, подобное соглашение станет примером и для других компаний.

Сейчас смотрят

В условиях военного времени нужно минимизировать возможности Москвы по использованию кадров со спутников локаций Украины.

Также Минобороны планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Китай поставляет России спутниковые снимки

Ранее сообщалось, что Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков.

Таким образом, китайское снабжение кремлевского режима, который ведет войну против Украины, увеличилось.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.