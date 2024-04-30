В Киеве начал работу первый центр рекрутинга украинской армии. Это уже 18-й центр на территории Украины.

Центр рекрутинга в Киеве

По информации Министерства обороны Украины, первый в Киеве центр рекрутинга начал работу на проспекте Воздушных сил, 41, (ЦПАУ Соломенского района).

Центр рекрутинга предназначен для предоставления информационно-консультативных услуг гражданам, которые изъявили желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины, заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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Он уверяет, что в центре рекрутинга украинской армии не вручают повестки, а обеспечивают возможность выбрать соответствующую должность и воинскую часть.

По данным Минобороны, в центре работают четыре гражданских рекрутера, которые помогают кандидатам выбрать вакансии, соответствующие их гражданскому опыту.

На выбор предлагаются как боевые, так и тыловые специальности — от стрелков и медиков до поваров и операторов дронов.

В Украине всего функционируют 18 центров рекрутинга. Некоторые из них работают всего несколько недель, однако уже есть более 2,6 тыс. обращений и почти 400 граждан, которые находятся на разных этапах рекрутинга.

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