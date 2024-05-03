Золото относится к драгоценным металлам. Некоторые драгоценные металлы причисляются к валютным ценностям, в том числе и золото, и включают в состав золотовалютных резервов. На них устанавливаются банковские курсы по отношению к валюте той или иной страны. Также им присвоены отдельные цифровые и буквенные коды.

Сколько стоит 1 кг золота в банках Украины в 2024 году — читайте на Фактах ICTV.

Сколько стоит кг золота в Украине в 2024 году: цена

Национальный банк Украины издал распоряжение о закупочных ценах на драгоценные металлы.

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По состоянию на 02 мая 2024 года, было установлено следующие закупочные цены на золото:

2894,68 грн за один грамм металла в чистоте (без НДС).

Чтобы узнать, сколько стоит 1 кг золота, мы сумму за один грамм умножаем на 1000 и получаем 2 894 680 грн.

Таким образом, цена на золото за 1 кг в банках Украины составляет — 2 894 680 грн. Это за чистое золото.

Металлы, которые требуют доведения их признанными производителями до стандартов качества, стоят немного дешевле. Цена за один грамм такого золота составляет 2 886,00 грн.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 2 865,73 грн.

Распоряжение Национального банка Украины о закупочных ценах на драгоценные металлы:

Сколько стоит 1 г и 1 кг золота разной пробы

Национальный банк Украины установил следующие закупочные цены на золото в ломе:

333 проба — 954,29 грн/грамм, 954 290 грн/кг;

375 проба — 1 074,65 грн/грамм, 1 074 650 грн/кг;

500 проба — 1 432,87 грн/грамм, 1 432 870 грн/кг;

583 проба — 1 670,72 грн/грамм, 1 670 720 грн/кг;

585 проба: 1 676,45 грн/грамм, 1 676 450 грн/кг;

750 проба: 2 149,30 грн/грамм, 2 149300 грн/кг;

900 проба: 2 579,16 грн/грамм, 2 579 160 грн/кг;

916 проба: 2 625,01 грн/грамм, 2 625 010 грн/кг;

958 проба: 2 745,37 грн/грамм, 2 745 370 грн/кг;

999 проба: 2 862,86 грн/грамм, 2 862 860 грн/кг;

999,9 проба: 2 865,44 грн/грамм, 2 865 440 грн/кг.

Цена на золото за 1 кг в банках Украины может отличаться, поэтому стоит уточнять актуальную стоимость драгоценного металла на момент покупки.

Национальный банк Украины регулярно актуализирует закупочные цены на драгоценные металлы. Наблюдать актуальные данные можно по ссылке.

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