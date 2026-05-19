Актриса Виталина Библив призналась, что ее может так сильно раздражать, что она пойдет на принцип.

Звезда комедийных сериалов Домик на счастье и Семья по воскресеньям на Новом канале рассказала, что первым пунктом в списке стоит неуважение к чужому времени, особенно когда речь идет о работе.

Что раздражает Виталину Библив

По словам Виталины, ее нелюбовь к опозданиям известна всем, кто ее знает. Правда, это не касается форс-мажорных ситуаций, добавляет Библив.

– Конечно, бывают форс-мажоры: не дай бог кто-то заболел или собачка выбежала на дорогу. Но когда такое происходит систематически – я это абсолютно ненавижу. А еще очень не люблю, когда журналисты опаздывают на интервью. Как-то я не дождалась их и ушла. Ждала 17 минут: 11 – дипломатических и еще дала фору, – вспомнила актриса.

Еще один жизненный принцип Виталины Библив – избегать ссор. Впрочем, признает звезда сериала Домик на счастье, вспыльчивый характер и обостренное чувство справедливости иногда все же подталкивают ее к спорам.

– Если вижу несправедливость, могу вступить в конфликт, но не агрессивно. Просто буду доказывать свою правоту. От этого и сама страдаю, поэтому стараюсь не конфликтовать, – с улыбкой говорит знаменитость.

В этом году должен выйти седьмой сезон сериала Домик на счастье, в котором Виталина Библив играет одну из ключевых героинь по имени Любовь Ковальчук.

Сюжет построен вокруг бывшего жителя столицы Макса (Константин Войтенко), который переезжает в деревню, чтобы построить страусиную ферму.

