Обвинение россиян в сторону Украины относительно подготовки атаки на Россию с территории Латвии является очередной дезинформационной кампанией против Балтийского региона.

Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий в Х.

Как в Украине и Латвии реагируют на фейк Москвы

Георгий Тихий подчеркнул, что в заявлениях Москвы об Украине и Латвии нет ни капли правды, поэтому их официально опровергают.

– Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена. Российская ложь – это лишь продолжение ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и Балтийском регионе в целом, – отметил представитель.

В МИД выразили благодарность латвийским друзьям за то, что они видят эту ложь насквозь.

Тем временем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Х, что Россия лжет, утверждая, что Латвия позволила любой стране использовать свое воздушное пространство и территорию для ударов по России или любой другой стране.

Напомним, в пяти районах Латвии утром 17 мая объявляли воздушную угрозу из-за нарушившего воздушное пространство беспилотника страны.

