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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне на ЗАЭС развернули площадку для тренировки операторов дронов – МАГАТЭ

Енергодар ЗАЕС
Фото: Getty Images

Во вторник, 30 апреля, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории временно оккупированной ЗАЭС слышали более 100 выстрелов в течение суток. Их осуществляли военные РФ.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, говорится в сообщении агентства.

Какая ситуация на ЗАЭС — отчет МАГАТЭ

– Эта последняя военная активность на станции иллюстрирует постоянно нестабильную ситуацию, которая создает значительные вызовы для ядерной и физической ядерной безопасности этого крупного ядерного объекта, — сказал Гросси.

МАГАТЭ также известно о том, что возле 6-го энергоблока и учебного центра ЗАЭС была развернута тренировочная база для операторов беспилотников и площадки для запуска дронов.

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Команда Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье на этой неделе продолжила обсуждение с ЗАЭС ремонтных работ, запланированных на 2024 год.

Специалисты ЗАЭС рассказали МАГАТЭ, что в середине мая состоятся аварийные учения по сценарию, связанному с системами охлаждения на площадке. Сообщается, что представители страны-агрессора допустят наблюдателей Международного агентства к присмотру за этим процессом.

В отчете говорится, что в течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ посетили реакторные залы энергоблоков №1 и №5, а также помещения систем безопасности, где наблюдали за работой насосов охлаждения реактора и бассейна выдержки отработанного ядерного топлива. В сообщении агентства отмечается, что эксперты не обнаружили “никаких проблем с ядерной безопасностью”.

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Война в Украине, ЗАЕС, МАГАТЕ
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