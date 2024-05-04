Что означает отмена статуса ограниченно пригодный: объяснили в Минобороны

В субботу, 4 мая, в Украине вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым отменяется статус “ограниченно пригодный” к военной службе.

Отмена статуса ограниченно пригодный предусмотрена законом № 3621-IX, который был опубликован 4 апреля после подписания президентом Владимиром Зеленским.

В Минобороны Украины объяснили, что ждет военных и военнообязанных, которые имеют этот статус.

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Отмена статуса ограниченно пригодный:

не означает автоматического перехода к другому статусу — пригодный или непригодный;

закон вступит в силу через месяц после публикации — то есть 5 мая 2024 года;

граждане, признанные ограниченно пригодными, должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу документа — то есть до 4 февраля 2025 года;

после вступления в силу закона Кабмин имеет три месяца на принятие нормативно-правовых актов, которые определяют перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.

Что ждет после повторного прохождения ВВК

Военные:

признанные непригодными, будут уволены со службы;

признанные годными, продолжат службу.

Военнообязанные:

признанные непригодными, будут исключаться из военного учета;

признанные пригодными, могут продолжить службу.

22 марта Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10313, которым отменяется статус ограниченно пригодных.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 2 апреля.

Источник : Минобороны

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