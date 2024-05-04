Валентина Летяк, редактор ленты
Что означает отмена статуса ограниченно пригодный: объяснили в Минобороны
В субботу, 4 мая, в Украине вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым отменяется статус “ограниченно пригодный” к военной службе.
Отмена статуса ограниченно пригодный предусмотрена законом № 3621-IX, который был опубликован 4 апреля после подписания президентом Владимиром Зеленским.
В Минобороны Украины объяснили, что ждет военных и военнообязанных, которые имеют этот статус.
Сейчас смотрят
Отмена статуса ограниченно пригодный:
- не означает автоматического перехода к другому статусу — пригодный или непригодный;
- закон вступит в силу через месяц после публикации — то есть 5 мая 2024 года;
- граждане, признанные ограниченно пригодными, должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу документа — то есть до 4 февраля 2025 года;
- после вступления в силу закона Кабмин имеет три месяца на принятие нормативно-правовых актов, которые определяют перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.
Что ждет после повторного прохождения ВВК
Военные:
- признанные непригодными, будут уволены со службы;
- признанные годными, продолжат службу.
Военнообязанные:
- признанные непригодными, будут исключаться из военного учета;
- признанные пригодными, могут продолжить службу.
22 марта Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10313, которым отменяется статус ограниченно пригодных.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 2 апреля.
Источник: Минобороны
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.