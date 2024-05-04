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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Що означає скасування ‎статусу обмежено придатний: пояснили у Міноборони

військові, ЗСУ, зброя
Фото: Міноборони

У суботу, 4 травня, в Україні набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими скасовується статус “обмежено придатний” до військової служби.

Скасування статусу обмежено придатний передбачено законом № 3621-IX, який було опубліковано 4 квітня після підписання президентом Володимиром Зеленським.

У Міноборони України пояснили, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус.

Зараз дивляться

Скасування статусу обмежено придатний:

  • не означає автоматичного переходу до іншого статусу – придатний чи непридатний;
  • закон набирає чинності через місяць після публікації – тобто 5 травня 2024 року;
  • громадяни, визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності документу – тобто до 4 лютого 2025 року;
  • після набрання чинності закону Кабмін має три місяці на ухвалення нормативно-правових актів, які визначають перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби.

Що чекає після повторного проходження ВЛК

Військові:

  • визнані непридатними, будуть звільнені зі служби;
  • визнані придатними, продовжать службу.

Військовозобов’язані:

  • визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку;
  • визнані придатними, можуть продовжити службу.
Що означає скасування ‎статусу "обмежено придатний

Фото: Міноборони

22 березня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10313, яким скасовується статус обмежено придатних.

Президент України Володимир Зеленський підписав його 2 квітня.

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Джерело: Міноборони
Закон, ЗСУ, Міноборони України, Мобілізація, українські військові
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