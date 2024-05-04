Валентина Летяк, редакторка стрічки
Що означає скасування статусу обмежено придатний: пояснили у Міноборони
У суботу, 4 травня, в Україні набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими скасовується статус “обмежено придатний” до військової служби.
Скасування статусу обмежено придатний передбачено законом № 3621-IX, який було опубліковано 4 квітня після підписання президентом Володимиром Зеленським.
У Міноборони України пояснили, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус.
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Скасування статусу обмежено придатний:
- не означає автоматичного переходу до іншого статусу – придатний чи непридатний;
- закон набирає чинності через місяць після публікації – тобто 5 травня 2024 року;
- громадяни, визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності документу – тобто до 4 лютого 2025 року;
- після набрання чинності закону Кабмін має три місяці на ухвалення нормативно-правових актів, які визначають перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби.
Що чекає після повторного проходження ВЛК
Військові:
- визнані непридатними, будуть звільнені зі служби;
- визнані придатними, продовжать службу.
Військовозобов’язані:
- визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку;
- визнані придатними, можуть продовжити службу.
22 березня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10313, яким скасовується статус обмежено придатних.
Президент України Володимир Зеленський підписав його 2 квітня.
Джерело: Міноборони
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