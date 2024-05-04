Выплаты военным ВСУ теперь можно посчитать на онлайн-калькуляторе

Начал работу сайт социального обеспечения и поддержки украинских военнослужащих и членов их семей.

Онлайн-калькулятор на выплаты военным ВСУ

В Министерстве обороны Украины сообщили, что уже запущен онлайн-калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

На платформе пользователи имеют возможность рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

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В Минобороны отмечают, что на сайте также можно получить информацию о порядке начисления и выплаты средств, единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) воинов, других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

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