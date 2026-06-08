В Украине успешно протестировали беспилотники-перехватчики, способные в автономном режиме сбивать дроны-камикадзе Shahed. Уникальная технология полностью автоматизирует 95% процесса охоты за вражескими целями – с момента взлета до ликвидации объекта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как украинские дроны автономно сбивают Shahed

По словам Федорова, Украина масштабирует перехватчики нового поколения, автономно сбивающие Shahed.

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Министр обороны рассказал, что участник маркетплейса Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска Shahed до его уничтожения.

Разработка успешно прошла боевое испытание в Харьковской области.

– Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed, – говорится в сообщении.

Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год, уточнил министр обороны Украины.

По его словам, автономные технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и более эффективно защищать украинские города. Он добавил, что Украина масштабирует решения, уже доказавшие эффективность в боевых условиях.

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