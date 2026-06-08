8 июня вражеский дрон атаковал маршрутное такси в Запорожье. Есть погибшие и раненые, среди которых — двое детей.

Обновлено в 17:50. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на маршрутное такси в Запорожье: что известно

Атака на марштурное такси в Запорожье произошла сегодня, 8 июня.

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По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, микроавтобус значительно поврежден.

Как сообщили в ОВА, российская армия атаковала беспилотником спальный район Запорожья.

По предварительным данным, погибли два человека, количество пострадавших возросло до 15 людей.

Среди раненых есть двое детей. Братья в возрасте 11 и 13 лет получили травмы из-за атаки на Запорожье. Мальчикам оказали медицинскую помощь.

— Россияне продолжают дроновый террор Запорожья, — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, в эфире телемарафона Єдині новини глава Запорожской ОВА заявил, что 85% российских дронов украинские Силы обороны уничтожают еще на подлете к Запорожью.

Он отметил, что основным способом противодействия угрозе вражеских беспилотников остается уничтожение их носителей еще до того, как они появятся в воздушном пространстве областного центра.

Федоров добавил, что для усиления обороноспособности региона и противодействия новым вызовам со стороны врага приоритетным является обеспечение подразделений Сил обороны дронами на оптоволокне, транспортом и средствами РЭБ.

Фото: Иван Федоров

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