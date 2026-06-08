Иво Бобул заметно похудел: новое фото 72-летнего певца обсуждают в сети
- В сети появилось новое фото 72-летнего певца, которое удивило поклонников.
- Сам Иво Бобул пока не комментировал изменения во внешности.
- Ранее артист признавался, что хотел избавиться примерно от 10 килограммов.
Нове фото легенды украинской эстрады Иво Бобула стало поводом для обсуждения среди его поклонников.
На снимке, который появился в соцсетях во время визита певца в Черновцы, пользователи обратили внимание на изменения во внешности народного артиста Украины.
Иво Бобул кардинально похудел
72-летний певец побывал в отеле, один из номеров которого назван в его честь. Именно в нем он и остановился. Администрация заведения опубликовала фото Бобула с последнего визита в город.
— Рады принимать народного артиста Украины — Иво Бобула, именно в его именном номере, — говорится в публикации.
На снимке певец позирует в красном бомбере, черной футболке с принтом, темных брюках и кедах. Больше всего внимания подписчиков привлекла физическая форма легенды.
Реакция сети
В комментариях под публикацией многие отметили, что Бобул стал значительно стройнее.
- О, Иво так хорошо похудел или такой ракурс? А может Оземпик? Что бы ни было — выглядит прекрасно. Спасибо за творчество! Так держать!
- Хорошо выглядите! Такое ощущение, что похудел, заметно.
- Что-то Бобул похудел, — пишут люди.
Сам народный артист Украины не комментировал ни новое фото, ни изменения в своей внешности. В то же время тема веса уже звучала в его интервью ранее.
В разговоре со Славой Деминым осенью прошлого года Иво Бобул признавался, что хотел бы сбросить около десяти килограммов.
К слову, и сам Демин в конце 2025 года рассказывал, как ему удалось похудеть на семь килограммов. По словам ведущего, он сбросил вес без чрезмерных усилий.
Фото: отель Буковина, скриншот из рубрики 55 за 5