Нове фото легенды украинской эстрады Иво Бобула стало поводом для обсуждения среди его поклонников.

На снимке, который появился в соцсетях во время визита певца в Черновцы, пользователи обратили внимание на изменения во внешности народного артиста Украины.

Иво Бобул кардинально похудел

72-летний певец побывал в отеле, один из номеров которого назван в его честь. Именно в нем он и остановился. Администрация заведения опубликовала фото Бобула с последнего визита в город.

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— Рады принимать народного артиста Украины — Иво Бобула, именно в его именном номере, — говорится в публикации.

На снимке певец позирует в красном бомбере, черной футболке с принтом, темных брюках и кедах. Больше всего внимания подписчиков привлекла физическая форма легенды.

Реакция сети

В комментариях под публикацией многие отметили, что Бобул стал значительно стройнее.

О, Иво так хорошо похудел или такой ракурс? А может Оземпик? Что бы ни было — выглядит прекрасно. Спасибо за творчество! Так держать!

Хорошо выглядите! Такое ощущение, что похудел, заметно.

Что-то Бобул похудел, — пишут люди.

Сам народный артист Украины не комментировал ни новое фото, ни изменения в своей внешности. В то же время тема веса уже звучала в его интервью ранее.

В разговоре со Славой Деминым осенью прошлого года Иво Бобул признавался, что хотел бы сбросить около десяти килограммов.

К слову, и сам Демин в конце 2025 года рассказывал, как ему удалось похудеть на семь килограммов. По словам ведущего, он сбросил вес без чрезмерных усилий.

Фото: отель Буковина, скриншот из рубрики 55 за 5

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