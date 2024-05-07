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Илья Нежигай, редактор ленты

Украинцам частично возобновили выдачу паспортов за рубежом: кого это касается

паспорти, стяг України
Фото: Верховная Рада

Украинцам за рубежом в тестовом режиме возобновили выдачу паспортов.

Об этом сообщили в паспортном сервисе ГП Документ.

ГП документ возобновило выдачу паспортов за рубежом

Отмечается, что документ будет выдаваться прежде всего “социально уязвимым категориям граждан”, которые получат повторное уведомление о готовности паспорта для выдачи. Этот шаг в ГП Документ объясняют тем, что хотят предупредить и не допустить перегрузки системы и повторных технических сбоев.

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Чтобы получить паспорт, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Иметь SMS о готовности паспорта, полученное после 25 апреля;
  • Предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • Пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Приостановление выдачи паспортов за рубежом

Напомним, во второй половине апреля Министерство иностранных дел приняло решение о приостановке предоставления услуг в консульствах Украины. Впоследствии приостановилась и выдача паспортов в ГП Документ для военнообязанных мужчин 18-60 лет. В МИД тогда назвали это решение временным.

Впоследствии правительство Украины обнародовало постановление №443, согласно которому военнообязанные украинцы смогут получить документы только на территории Украины.

Факты ICTV ранее объясняли, что означает временное прекращение консульских услуг украинцам за рубежом. О том, что этому предшествовало, как на это реагируют страны ЕС и какие последствия это будет иметь — читайте в материале.

Паспорт, паспорт України, Українці
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