Украинцам частично возобновили выдачу паспортов за рубежом: кого это касается
Украинцам за рубежом в тестовом режиме возобновили выдачу паспортов.
Об этом сообщили в паспортном сервисе ГП Документ.
ГП документ возобновило выдачу паспортов за рубежом
Отмечается, что документ будет выдаваться прежде всего “социально уязвимым категориям граждан”, которые получат повторное уведомление о готовности паспорта для выдачи. Этот шаг в ГП Документ объясняют тем, что хотят предупредить и не допустить перегрузки системы и повторных технических сбоев.
Чтобы получить паспорт, необходимо выполнить следующие шаги:
- Иметь SMS о готовности паспорта, полученное после 25 апреля;
- Предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя;
- Пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Приостановление выдачи паспортов за рубежом
Напомним, во второй половине апреля Министерство иностранных дел приняло решение о приостановке предоставления услуг в консульствах Украины. Впоследствии приостановилась и выдача паспортов в ГП Документ для военнообязанных мужчин 18-60 лет. В МИД тогда назвали это решение временным.
Впоследствии правительство Украины обнародовало постановление №443, согласно которому военнообязанные украинцы смогут получить документы только на территории Украины.
Факты ICTV ранее объясняли, что означает временное прекращение консульских услуг украинцам за рубежом. О том, что этому предшествовало, как на это реагируют страны ЕС и какие последствия это будет иметь — читайте в материале.