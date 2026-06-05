В Житомирской области правоохранители задержали 17-летнюю подозреваемую в убийстве украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб.

Задержание 17-летней девушки, подозреваемой в убийстве военного

Как рассказали в Национальной полиции, 4 июня обратилась жительница областного центра с сообщением о том, что она обнаружила в своем доме умершего квартиранта.

Отмечается, что 27-летний мужчина был военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

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Полицейские установили, что к преступлению причастна 17-летняя жительница Бердичева. Девушку разыскали по месту жительства и задержали.

Предварительно удалось узнать, что она общалась в Telegram-канале с мужчиной, вероятно, представителем российских специальных служб.

По его указанию в конце мая девушка получила по почтомату посылку, в которой находилось кристаллическое вещество, предварительно, метадон.

По данным полиции, российский куратор дал ей задачу встретиться с украинским военнослужащим, указав время и место встречи. Девушка согласилась и ушла с новым знакомым в арендуемое им жилье.

Как утверждают в полиции, в доме она подсыпала к алкоголю заранее подготовленный наркотик, а когда мужчина потерял сознание, то ушла оттуда.

С места происшествия изъяли посуду с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства. Тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено тюремное заключение сроком от семи до 15 лет.

Фото : Нацполиция

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