В Украине завершился основной этап регистрации на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру.

Сколько человек планируют поступать в магистратуру в 2026 году, читайте в нашем материале.

Поступление в магистратуру: сколько человек зарегистрировалось в 2026 году

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали , что в этом году продолжить обучение на втором уровне высшего образования планирует рекордное количество поступающих — более 102 тыс. человек.

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Большинство из них будут сдавать тесты в Украине. В частности, почти 98 тыс. абитуриентов будут проходить испытания в украинских экзаменационных центрах. Еще 4 638 человек зарегистрировались для сдачи экзаменов за границей.

Таким образом, количество поступающих на магистратуру в 2026 году существенно выросло по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, во время основной сессии вступительной кампании зарегистрировались в прошлом году около 93 тыс. участников. Так что в этом году желающих поступить в магистратуру стало почти на 10 тыс. больше.

Сколько человек планируют поступление в магистратуру в 2026 году и какие предметные тесты выбрали

Наибольший интерес среди поступающих вызвал предметный тест по педагогике и психологии. Именно это направление выбрали 19610 человек.

Несколько меньше участников зарегистрировались на тестирование по управлению и администрированию – 19 095 человек.

В список самых популярных также вошли:

психология и социология — 12 508 участников;

право и международное право — 12 087 человек;

информационные технологии — 10 612 поступающих.

Другие участники выбрали предметные тесты по разным специальностям в соответствии с будущим направлением обучения. Тест по истории искусства выбрали 6 826 будущих магистрантов. Еще 5 771 участник зарегистрировался на испытания по учету и финансам.

Сдать тестирование по экономике и международной экономике планируют 5 693 человека, а по языкознанию — 5 201 поступающий. Наименьший интерес зафиксировали в этом году к предметному тесту по политологии и международным отношениям, который избрали 2 503 участника вступительной кампании.

В случае если абитуриент или абитуриент выбрали два предметных теста ЕФВВ, которые по графику проводятся в одно и то же время во время основной сессии, порядок их составления будет определять Украинский центр оценивания качества образования. Один из тестов участник будет проходить в рамках основной сессии, второй будет перенесен на дополнительную.

В то же время, более 20 тыс. человек зарегистрировались на вступительные испытания для получения степени доктора философии или доктора искусства. Из них 19 676 участников будут сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ), а еще 20 459 будут проходить Единое вступительное испытание (ЕВИ).

Источник : УЦОЯО

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