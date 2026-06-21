Потери РФ на 21 июня 2026

личного состава – около 1 391 950 (+1 290) человек,

танков – 12 049 (+8) шт.,

боевых бронированных машин – 24 797 (+10) шт.,

артиллерийских систем – 44 479 (+93) шт.,

РСЗО – 1 885 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 435 (+2) ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 703 (+8) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 364 149 (+2 346) ед.,

крылатых ракет – 4 787 ед.,

кораблей / катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 109 817 (+475) ед.,

специальной техники – 4 316 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник : Генштаб ЗСУ

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