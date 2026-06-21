Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 21 июня: ВСУ уничтожили 1290 оккупантов и 93 артсистемы
Потери РФ на 21 июня 2026
- личного состава – около 1 391 950 (+1 290) человек,
- танков – 12 049 (+8) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 797 (+10) шт.,
- артиллерийских систем – 44 479 (+93) шт.,
- РСЗО – 1 885 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 435 (+2) ед.,
- самолетов – 436 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 703 (+8) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 364 149 (+2 346) ед.,
- крылатых ракет – 4 787 ед.,
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 109 817 (+475) ед.,
- специальной техники – 4 316 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ
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