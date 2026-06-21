Каждый год третье воскресенье июня становится поводом еще раз поблагодарить своих пап за любовь и заботу. В Украине День отца в 2026 году пришелся на 21 июня.

Это вдохновило команду Ранку у великому місті на ICTV2 поделиться собственными историями и детскими воспоминаниями.

В течение недели в утренних эфирах ведущие и гости рассказывали личные моменты, забавные факты и семейные традиции, связанные с самыми родными людьми.

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День отца 2026 – истории ведущих Ранку у великому місті

Григорий Герман вспомнил, как в детстве отец укрывал его одеялом и рассказывал сказки и интересные истории. Они начинались со слов: “Представь, что мы с тобой прямо сейчас в сказочной стране…”.

Благодаря этим теплым моментам ведущий понял, что самое ценное для детей — это внимание родителей и совместно проведенное время.

Ведущий-ветеран Александр Швачка рассказал, что его папа работал сверхурочно, и маленький Саша очень ждал выходных, чтобы побыть с отцом.

Особенно мальчик любил ездить к бабушке в село, потому что по дороге папа учил его правилам дорожного движения и разрешал немного порулить.

Отец ведущей и психолога Юлии Зорий не пропускает ни одного эфира своей уже взрослой дочери.

Потом, делится Юлия, он пишет SMS или звонит и рассказывает, что его впечатлило в программе, а также каждый раз напоминает ей, какая она у него талантливая и красивая.

Ведущий и блогер Сергей Лиховида в День отца и сам принимает поздравления. Вместе с женой Региной он воспитывает шестилетнего сына Сашу.

Сергей часто публикует фотографии, на которых они с Сашей вместе отдыхают, путешествуют, читают или играют. Регина говорит, что Сергей – лучший папа, хотя иногда бывает строгим.

Расскажите историю о своем папе

ICTV2 поддерживает и популяризирует День отца несколько лет подряд. По случаю праздника телеканал запустил трогательный Instagram-челлендж.

К нему может присоединиться каждый желающий, чтобы рассказать миру о своем папе в соцсетях с помощью шаблона У прямому ефірі тато.

Ищите стикер Ваша черга в Instagram-сториз канала ICTV2 или программы Ранок у великому місті и добавляйте туда свой любимый снимок с папой.

Также обязательно найдите время сегодня, чтобы позвонить отцу, написать ему сообщение или просто вспомнить о нем с любовью.

И смотрите Ранок у великому місті на канале ICTV2 или на YouTube-канале программы каждый будний день в 7:00.

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