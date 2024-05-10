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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ розпочала нову хвилю наступу на Харківському напрямку, але ЗСУ зупинили ворога – Зеленський

Зеленський про наступ на Харків: подробиці
Фото: Офіс президента

Росія розпочала нову хвилю наступу на Харківському напрямку, проте, станом на ранок 10 травня, Сили оборони зупинили її артилерійським вогнем.

Про це на пресконференції з президентом Словаччини у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Росія розпочала нову хвилю наступальних дій на цьому напрямку (Харківському – ІФ-У). Україна зустріла її там нашими військами, бригадами й артилерією… Близько 7 ранку ми їх зустріли вогнем, і головне, що на цей час ми їх зупинили артилерією, – сказав він.

Наступ РФ на Харків

Глава держави зауважив, що окупанти ще можуть підтягувати сили на Харківському напрямку.

Зараз дивляться

– Це факт. Але наше військове командування знало про це і розраховувало свої сили для того, щоб зустріти ворога вогнем, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що армія РФ вранці 10 травня на бронетехніці намагалася прорвати оборону ЗСУ у Харківській області, Сили оборони відбили атаку.

Володимир Зеленський, Російська агресія, Росія, Харківська область
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