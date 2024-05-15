ВАКС конфисковал два самолета российской корпорации Ростех

Высший антикоррупционный суд 15 мая удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, взыскав в доход государства два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е российской компании Ильюшн Финанс Ко., входящей в состав корпорации Ростех.

Два самолета корпорации Ростех ВАКС конфисковал в доход государства

Таким образом ВАКС удовлетворил иск Минюста к АО Ильюшн Финанс Ко. о применении санкции.

Эта компания отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

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АО ИФК в составе Ростеха обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок.

В Минюсте объяснили, что эта компания “способствует высшему политическому руководству РФ в противодействии санкционным ограничениям, которые были применены из-за развязывания агрессивной войны против Украины”.

— До начала и во время полномасштабного вторжения АО Ильюшн Финанс Ко. системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Минобороны России, — отмечают в ведомстве.

Еще в июне 2022 года суд арестовал имущество российских холдинговых компаний на 4,5 млрд грн, которые скрыто выводили полученные доходы в РФ для финансирования войны против Украины.

В частности, речь идет об активах девяти украинских предприятий, которые принадлежали корпорации Ростех, алюминиевой компании РусАл и нефтяному холдингу Татнефть.

Кроме промышленных мощностей, арестовано 70 объектов недвижимости, в частности имущественных комплексов и земельных участков этих бизнес-структур.

Источник : Минюст

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