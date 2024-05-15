ВАКС конфіскував два літаки російської корпорації Ростех

Вищий антикорупційний суд 15 травня задовольнив позов Міністерства юстиції України, стягнувши у дохід держави два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії Ільюшн Фінанс Ко., що входить до складу корпорації Ростех.

Два літаки корпорації Ростех ВАКС конфіскував у дохід держави

Таким чином ВАКС задовольнив позов Мін’юсту до АТ Ільюшн Фінанс Ко. про застосування санкції.

Ця компанія відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

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АТ ІФК у складі Ростех забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

У Мін’юсті пояснили, що ця компанія “сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані через розв’язання агресивної війни проти України”.

– До початку та під час повномасштабного вторгнення АТ Ільюшн Фінанс Ко. системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міноборони Росії, – зауважують у відомстві.

Ще у червні 2022 року суд заарештував майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн, які приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України.

Зокрема, йдеться про активи дев’яти українських підприємств, які належали корпорації Ростех, алюмінієвій компанії РусАл та нафтовому холдингу Татнефть.

Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, зокрема майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

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