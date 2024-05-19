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РФ отдает приоритет захвату Волчанска: в ISW объяснили, почему

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Армия РФ сейчас отдает приоритет захвату Волчанска, поскольку это одна из тактических целей первой фазы наступления на севере Харьковской области, считают аналитики Института изучения войны ISW.

Волчанск — приоритетная цель РФ на Харьковском направлении

— Российские войска нанесли удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы быстро изолировать поле боя к востоку от реки, чтобы повысить свои шансы на разрушение украинских наземных линий связи и быстрый захват Волчанска, — объясняют они.

Кроме того, по данным ISW, большинство ударов оккупантов приходится именно по Волчанску, к тому же РФ перебросила туда больше живой силы, чем на Липское направление.

— Российское военное командование, вероятно, выбрало захват Волчанска как одну из ключевых тактических целей первой фазы наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку Волчанск является крупнейшим населенным пунктом непосредственно на границе, который обеспечил бы российским войскам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции, — отмечают аналитики.

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В то же время, по их мнению, пока непонятно, будет ли вторая фаза наступления на этом направлении приоритетной оперативной целью России — с расширением так называемой буферной зоны вдоль международной границы, или же оперативной целью Кремля является продвижение в пределах эффективной дальности стрельбы ствольной артиллерии по Харькову и его окрестностях.

— Российские войска также могут предусмотреть следующую фазу наступательной операции из Волчанска с целью продвижения в направлении Великого Бурлука, чтобы угрожать оперативному тылу украинской группировки, которая обороняется на Купянском направлении, — подытожили в ISW.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 816-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, Вовчанськ, ВСУ, Російська агресія, Харьковская область
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