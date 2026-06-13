Европе будет сложно без опыта Украины: Зеленский об угрозах со стороны РФ
- Владимир Зеленский заявил, что вызовы безопасности со стороны РФ носят долгосрочный характер.
- Президент заявил, что Россия реализует долгосрочную антиевропейскую и антидемократическую стратегию через государственную политику.
Вызовы относительно безопасности со стороны России не являются краткосрочными, они будут актуальны в будущем.
РФ придерживается антиевропейской и антидемократической стратегии и реализует ее через государственную политику.
Об этом заявил в вечернем обращении 13 июня президент Владимир Зеленский.
Зеленский о долгосрочных вызовах со стороны РФ
Глава государства подчеркнул, что Украина — ключевой элемент безопасности Европы.
Он отметил, что без украинских возможностей и боевого опыта европейским государствам будет значительно сложнее реагировать на долгосрочные угрозы со стороны РФ.
— И учитывая долгосрочные намерения России — то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, — это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно, — отметил глава государства.
По словам Зеленского, вызовы относительно безопасности со стороны России носят долгосрочный характер, поскольку РФ выбрала “долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию” и формирует под нее свою политику.
Зеленский также заявил, что Москва пытается влиять на отдельных политиков не ради мира, а для продвижения собственных интересов.
— Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы, — сказал президент.
Зеленский поздравил Молдову и поблагодарил Европу
Президент поздравил Молдову с прогрессом на пути к членству в Европейском Союзе.
— Украина и Молдова вместе преодолевают эту дистанцию до полноценного вступления в Европейский Союз, — отметил он.
Президент поблагодарил европейских лидеров за поддержку Украины и принятие “сильных и справедливых решений”.
Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту.