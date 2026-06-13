Вызовы относительно безопасности со стороны России не являются краткосрочными, они будут актуальны в будущем.

РФ придерживается антиевропейской и антидемократической стратегии и реализует ее через государственную политику.

Об этом заявил в вечернем обращении 13 июня президент Владимир Зеленский.

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Зеленский о долгосрочных вызовах со стороны РФ

Глава государства подчеркнул, что Украина — ключевой элемент безопасности Европы.

Он отметил, что без украинских возможностей и боевого опыта европейским государствам будет значительно сложнее реагировать на долгосрочные угрозы со стороны РФ.

— И учитывая долгосрочные намерения России — то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, — это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, вызовы относительно безопасности со стороны России носят долгосрочный характер, поскольку РФ выбрала “долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию” и формирует под нее свою политику.

Зеленский также заявил, что Москва пытается влиять на отдельных политиков не ради мира, а для продвижения собственных интересов.

— Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы, — сказал президент.

Зеленский поздравил Молдову и поблагодарил Европу

Президент поздравил Молдову с прогрессом на пути к членству в Европейском Союзе.

— Украина и Молдова вместе преодолевают эту дистанцию до полноценного вступления в Европейский Союз, — отметил он.

Президент поблагодарил европейских лидеров за поддержку Украины и принятие “сильных и справедливых решений”.

Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту.

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