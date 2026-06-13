Министерство иностранных дел опровергло заявления директора Национальной разведки США Тулси Габбард о якобы многолетнем финансировании американским правительством биолабораторий на территории Украины.

Об этом МИД сообщил в Telegram в субботу, 13 июня.

МИД отверг обвинения о биолабораториях в Украине

— В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчёркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия, — говорится в комментарии МИД.

В министерстве заявили об “очередной волне манипуляций относительно отдельных программ сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здравоохранения в Украине”.

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Также в ведомстве подчеркнули, что “сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление возможностей системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты”.

Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам в сфере здравоохранения и не имеет никакого отношения к военным целям.

В МИД также напомнили, что в 2022 году по требованию России состоялся официальный процесс с участием государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в ходе которого были предоставлены все данные относительно соответствующих программ сотрудничества.

— По результатам консультаций обвинения о якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения, — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что тему “лабораторий по разработке биологического оружия” Россия использует в своей пропаганде уже много лет.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 биолабораторий в 30 странах.

Среди объектов, где якобы проводятся исследования биологических патогенов, в том числе опасных, она назвала и лаборатории в Украине, которые могут “находиться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны”.

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