Федоров назвал условия получения отсрочки для контрактников
- Михаил Федоров рассказал, что для различных типов военных контрактов введут отдельные механизмы расчёта отсрочки.
- Они будут учитывать боевой опыт и годы службы военнослужащих.
Для разных типов военных контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Механизмы расчета отсрочки: что известно
— Один из принципов новой контрактной системы — справедливо учитывать уже пройденный путь военнослужащего, — отметил Федоров.
По его словам, после завершения контракта военнослужащие гарантированно будут получать отсрочку.
Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.
Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчёта отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.
Гарантированная для всех — полгода. Далее все зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии.
— Например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел в боевых действиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной — полтора года, — пояснил министр.
Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий, который находится в армии с 2021 года, то добавляется ещё по 6 месяцев за каждый год службы с 2022 года и по одному месяцу за каждый год до 2022-го.
— Так, к 1,5 года добавляются ещё два года и один месяц. В результате после завершения контракта военнослужащий получит 3 года и 7 месяцев отсрочки, — подытожил Федоров.
По его словам, задача — сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой.
— Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы. Это касается и военнослужащих, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени в боевых действиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы, — проинформировал он.
Напомним, по инициативе президента Владимира Зеленского начинается системная трансформация украинской армии.
Она, среди прочего, включает обновлённую систему выплат, три типа контрактов, механизм накопительной отсрочки и увольнение из армии.