Для разных типов военных контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Механизмы расчета отсрочки: что известно

— Один из принципов новой контрактной системы — справедливо учитывать уже пройденный путь военнослужащего, — отметил Федоров.

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По его словам, после завершения контракта военнослужащие гарантированно будут получать отсрочку.

Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчёта отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.

Гарантированная для всех — полгода. Далее все зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии.

— Например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел в боевых действиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной — полтора года, — пояснил министр.

Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий, который находится в армии с 2021 года, то добавляется ещё по 6 месяцев за каждый год службы с 2022 года и по одному месяцу за каждый год до 2022-го.

— Так, к 1,5 года добавляются ещё два года и один месяц. В результате после завершения контракта военнослужащий получит 3 года и 7 месяцев отсрочки, — подытожил Федоров.

По его словам, задача — сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой.

— Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы. Это касается и военнослужащих, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени в боевых действиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы, — проинформировал он.

Напомним, по инициативе президента Владимира Зеленского начинается системная трансформация украинской армии.

Она, среди прочего, включает обновлённую систему выплат, три типа контрактов, механизм накопительной отсрочки и увольнение из армии.

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