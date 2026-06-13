В воскресенье, 14 июня, ограничения потребления электроэнергии не планируются по всей Украине.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Укренерго не будет отключать свет в воскресенье

— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики призывают перенести энергоемкие процессы на период с 10:00 до 17:00.

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В вечерние часы (с 18:00 до 22:00) просят ограничить использование мощных приборов.

Напомним, 13 июня в 14:30 на временно оккупированной Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение после трехдневного блэкаута.

Сейчас станция снова получает питание через воздушную линию электропередачи напряжением 330 кВ, которая обеспечивает ее собственные нужды.

С начала российской оккупации это уже 19-й случай полного или частичного обесточивания ЗАЭС. С начала 2026 года такой инцидент произошел уже в седьмой раз.

10 июня около 21:00 временно оккупированная Запорожская атомная электростанция вновь осталась без внешнего электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Отключение произошло на фоне уязвимости энергосети и недостаточного количества резервных линий питания.

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