Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми результатами переговоров и встреч в Европе в ближайшие недели должен стать политический прогресс в сотрудничестве с партнерами.

В частности, речь идет о развитии украинской дальнобойности, усилении ПВО и введении новых санкций против России.

Ожидания Зеленского от переговоров в Европе

— Переговоры и встречи в Европе в эти недели должны быть не пустыми. Мы наполняем их содержанием и ожидаем содержания от партнеров. Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против России, новая поддержка для Украины, прежде всего поддержка ПВО и нашей дальнобойности, – сказал президент в вечернем обращении.

Он отметил, что украинская дальнобойность демонстрирует эффективность как на временно оккупированных территориях, так и по целям на территории России.

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— Мы доказываем, что украинская дальнобойность имеет решающее значение, сейчас в мидл-страйках на всю глубину временно оккупированной территории и в дипстрайках против российских нефтяных объектов и военных предприятий, – отметил Зеленский.

По его словам, в течение суток были поражены цели в временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации.

— Были в эти сутки хорошие попадания в СБУ – в временно оккупированном нашем Крыму. И у нашей армии – по территории самой России: в Волгоградском и Краснодарском регионах, именно против нефтяных объектов, – сказал глава государства.

Президент добавил, что июнь и июль должны стать результативными для Украины и всей Европы, и поблагодарил военных за их работу.

Напомним, в МИД сообщили, что результатом визита президента Владимира Зеленского в Таллин стали договоренности с рядом союзников об усилении противовоздушной обороны.

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