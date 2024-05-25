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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Фронт и ПВО: Сырский и Умеров поговорили с главнокомандующим силами НАТО в Европе

Сырский рассказал о разговоре с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте и усиление ПВО

Предметом разговора была ситуация на фронте, обеспечение техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.

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Как отметил Сырский, отдельно стороны говорили об усилении противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в городах Украины.

Он также сообщил, что поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору.

Согласно последним данным, ВСУ за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 822-е сутки полномасштабной войны превысили 500 тыс.

Фото: Главнокомандующий ВСУ/Александр Сырский

Война в Украине, Александр Сырский, Рустем Умєров
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